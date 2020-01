CLOSE

Yadhira Carrillo permanecerá en México, ya que huir sería como si ella y su esposo tuvieran algo qué esconder

Yadhira apoya incondicionalmente a su esposo, el abogado Juan Collado, quien está preso. (Foto: La Voz)

Aunque aún se desconoce cuándo será liberado el abogado Juan Collado, quien está preso, siguiendo un proceso por Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, su esposa, la actriz Yadhira Carrillo, confía en su inocencia

La actriz está fielmente apoyándolo con visitas continuas, por lo que, aseguró, no planea abandonar el país, pues además de que ambos son personas honestas y admiradas en sus respectivas carreras, eso sería huir.

“Todo está en orden, lo que menos debes de hacer siempre, es huir, esconderte o irte, si no tienes absolutamente nada qué esconder, si siempre has sido gente normal, gente de mucho trabajo, gente respetada, admirada también, porque Juan siempre ha sido un abogado admirado, todos sabemos a lo que él se dedica, aquí estamos, aquí seguimos como cualquier persona”, indicó.

NOTA RELACIONADA: Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo, es acusado de delincuencia organizada

a actriz, que dejó su carrera totalmente desde que se casó con el abogado, quien la apoyó en su decisión de solo administrar una boutique de ropa infantil de su propiedad, sostiene que en esta situación adversa, con su esposo en la cárcel, cuentas congeladas y el descrédito por las acusaciones que enfrenta, no está sola, cuenta con el apoyo incondicional de su familia y la del mismo Collado, pero, sobre todo, se refugia en su fe en el Creador.

Juan Collado (Foto: Agencia Reforma)

“En Dios definitivamente, pero en la familia estamos hablando mucho, todo en familia, definitivamente; la familia de Juan me abraza y me cobija desde el día que la conocí hasta el día de hoy, y mi familia que es como la de ustedes, una familia normal, que trabajamos siempre, toda la vida, para poder vivir”, indicó.

A pesar de que Juan se encuentra devastado por estar privado de su libertad, la actriz, quien se casó con él, el 31 de marzo de 2012, le da fuerza.

“Yo le he dicho a Juan: “en donde estés, tiene que aprender a ser feliz, es tu responsabilidad ser feliz, es una actitud el ser feliz” , indicó.

MÁS: Alejandra Avalos brinda su apoyo a Yadhira Carrillo y Juan Collado

Al ser cuestionada si los hijos de la actriz Leticia Calderón han visitado a su padre, Yadhira deja a un lado la polémica de si es correcto o no que Lety no los deje ir a un reclusorio, y expresó que aunque no han ido a visitarlo, están en contacto telefónico con el abogado.

“Aquí adentro tienen teléfonos de tarjeta, compras tu tarjeta y Juan siempre les está llamado y contestan los niños, divinos “, puntualizó.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/01/08/yadhira-carrillo-niega-abandonar-mexico-juan-collado/2845587001/