Marcos Valdés considera que Yolanda Andrade debió ser discreta y no hablar públicamente de su relación con Vero Castro

Marcos Valdés considera que fue totalmente innecesario, que Yolanda Andrade hablara de la vida privada de Verónica Castro. (Foto: La Voz)

El actor Marcos Valdés, lamentó que Yolanda Andrade haya hecho público su romance con Verónica Castro, pues antes que nada está el respeto a la vida privada de las personas, más, si se tuvo una relación con ella.

“Yo creo que se tropezó , yo creo que esas cosas deben de ser privadas, la vida de cada quien, cuando realmente sientes amor por alguien, el éxito radica en ser discreto y respetar a una señorona como Verónica Castro”, señaló.

A pesar de que Yolanda Andrade le cae muy bien, considera que la conductora, en esta ocasión ,fue muy lejos con sus declaraciones.

“Yo no sé para qué hace esas declaraciones, no las necesita eh, es muy talentosa, se me cayó, se me hacía fantástica”, indicó.

Aseguró que su padre Manuel “El Loco” Valdés con quien Verónica tuvo una relación de la cual nació Cristian Castro, no opina sobre el asunto.

“No hace caso, ni hacemos caso a eso. Yo creo que estamos hablando de una de las divas más importantes que ha dado México, creo que la imagen de Verónica es mundial, habría que respetar la imagen que tiene Verónica y criticarla como actriz, como estrella, como conductora como show woman que es, su vida privada solamente la sabe ella”, expresó.

