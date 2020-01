CLOSE

La cantante y jueza del reality responde a alumnos de “La Academia” que se refirieron a ella con una grosería

Danna está molesta y dejó claro que no está dispuesta a aceptar ofensas de parte de los alumnos de “La Academia”. (Foto: La Voz)

Después de que Danna Paola viera un video de “La Academia” donde Gibrán, uno de los alumnos, la llamara “cule...” por la críticas que le hacía como juez, la cantante y actriz respondió contundente al alumno.

“No creas que no escucho todo lo que dicen tú y Francely de mí en “La Academia”, es una falta de respeto, en primera, insultar a una mujer, si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas, no quiero pensar cómo hablas de Francely o cómo hablas de otra mujer”, expresó Danna.

La cantante lamentó que los dos alumnos de “La Academia”, se expresaran así de ella, por lo que aseguró, no les dará más su críticas.

“A partir de este domingo retiró mi crítica tanto para ti, como para Francely”, señaló.

Asimismo, pidió al público que ya no voten más por Gibrán.

“No sé que opine el público, pero ya no voten por él”, puntualizó.

Esta nueva edición de “La Academia”, no ha tenido el éxito esperado por TV Azteca, y ya hay quienes critican en redes sociales, que esta polémica y el despido injustificado como juez de Remmy Valenzuela, están “organizados” por la producción, para ganar audiencia, lo que, de ser verdad, se verá en las próximas emisiones.

