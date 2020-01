CLOSE

Tras varios años de estar alejada de la actuación, la actriz se encuentra feliz de retomar su carrera.

Maripaz es miembro de una de las familias de actores más importantes de México, es hija de don Rafael Banquells y de Dina de Marco, y hermana de Rocío Banquells. (Foto: La Voz)

Tras varios años de estar alejada de la actuación, la actriz Mary Paz Banquells se encuentra feliz de retomar su carrera, ya que a raíz de su divorcio con Alfredo Adame, le han llegado diversas ofertas de trabajo.

“Estamos trabajando en diversos proyectos para arrancar a finales de enero, principio de febrero”, indicó.

Miembro de una d las familias de actores más prestigiadas de México, Maripaz comenzó a brillar en teatro y televisión desde muy jovencita, sin embargo al casarse con Alfredo Adame se retiró, aunque aclara,que esta decisión no fue una exigencia de quien fuera su esposo, ella deseaba criar a sus hijos.

“La verdad fue una decisión propia, muy contenta, no me arrepiento, el haber convivido con mis hijos, el haberlos visto crecer y disfrutar cada momento de ellos, para mí me ha llenado la vida, no me arrepiento, pero es un buen momento para que yo busque mi camino”, explicó.

Sobre si ya llegó a un acuerdo con Alfredo Adame, respecto a la repartición de bienes,

Mary Paz asegura que eso es algo que la tiene sin cuidado.

“Eso, quién sabe para cuándo termine, pero te digo, no me tiene preocupada, yo sigo mi vida y lo único que busco es la paz”, comentó.

