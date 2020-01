CLOSE

El cantante expresó a través de sus redes sociales que no aceptará comentarios negativos

Lupillo dejó muy clara su postura frente a sus críticos y haters. (Foto: Cortesía)

Cansado de los ataques y las críticas, el cantante Lupillo Rivera expresó que no aceptará ningún comentario negativo en redes sociales.

“Este año 2020 no voy aceptar ningún comentario negativo, voy a borrar las cuentas de las personas que me pongan comentarios negativos”, expresó en sus redes sociales.

Aclaró que no es una amenaza para sus seguidores, simplemente no desea seguir leyendo mensajes negativos.

“No es una amenaza mi gente , es simplemente bien sencilla la vida, si yo les caigo gordo, si yo te caigo mal, si no te gusta mi música, y no te gusta mi forma de ser, no te gusta mi forma de actuar, no te gusta mi familia, no te gusta nada de mí, que chingados estás haciendo siguiéndome”, indicó.

Pidió a las personas que utilicen las redes para generar cosas buenas.

“Utiliza las redes sociales para algo positivo, no sigas a gente que no quieres”, puntualizó.

