CLOSE

Después de que se diera a conocer la relación tóxica que vivía con el actor Jonathan Islas, la actriz Fabiola Campomanes expresó que ha aprendido.

Fabiola Campomanes pide a las mujeres que no se callen, que hablen y denuncien si son violentadas. (Foto: La Voz)

La actriz Fabiola Campomanes, expresó que el haber vivido con Jonathan Islas una relación tóxica, le ha dejado grandes aprendizajes.

“La violencia no distingue clase social, si tienes o no dinero, si estudiaste o no estudiaste, esto nos puede pasar a cualquiera y creo que todos hemos tenido una relación tóxica y hay que aprender de este tipo de relaciones”, indicó la actriz.

Después de los dimes y diretes con Islas, Fabiola asegura que aprendió a canalizar lo bueno que hubo en su relación.

“Hay que aprender a utilizar las situaciones desafortunadas de la vida para sacar lo mejor de ellas”, señaló .

Pidió a las mujeres que no se callen, que hablen y denuncien si son violentadas.

“Lo más importante es denunciar siempre”, puntualizó.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/12/24/fabiola-campomanes-aprende-de-sus-relaciones-fallidas/2675651001/