Desde hace años nuestros fans han sido testigos de nuestras vidas, de todos nuestros momentos, los buenos y los malos, de nuestros triunfos, en cada ciudad de cada país que pisamos nos reciben con su cariño haciéndonos saber que siempre están ahí para nosotras. Es por eso que quiero compartir con ustedes el triunfo más importante y más grande de mi vida... el de ser mamá! 🤗💖🤰🏼