CLOSE

La actriz expresó que se encuentra mejor que nunca con su pareja Raúl Martínez Ostos, con quien pronto llegará al altar.

Ana Serradilla asegura que no tiene nada de malo trabajar con su ex Christopher Uckerman. (Foto: La Voz)

Aunque está cansada de que cuestionen su vida personal, Ana Serradilla aclaró que su compromiso con el empresario Raúl Martínez Ostos continúa y no tiene problemas con él, como se ha mencionado en algunos medios, menos, por estar promoviendo la cinta “El Hubiera sí Existe”, al lado de su ex pareja Christopher Uckerman.

“Hacen chismes dónde no hay. Yo no sé porque dicen esas cosas, es irreal, están diciendo que vamos (Christopher y ella) a hacer un proyecto juntos, y “el proyecto” se hizo hace tres años, es este, pero la gente no se informa”, indicó la actriz.

Incluso, expresó que su pareja es el más feliz de verla trabajar y hacer lo que a ella le apasiona.

“Yo estoy muy bien con mi pareja, ama el proyecto, vio la película y se conmueve igual que yo”, señaló.

Aclaró que como profesional que es, no ve nada de malo en trabajar con su ex.

“Estamos haciendo la promoción de un proyecto, raro sería que no lo hiciera, sería poco profesional”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/12/20/ana-serradilla-esta-enamorada-y-es-muy-feliz/2710220001/