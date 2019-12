CLOSE

La Navidad es un día especial en el que se vuelca con gran ilusión a disfrutar de la familia que ha logrado al lado de su esposo y de su hija Aläia

Disfrutan al máximo esta Navidad. (Foto: Alexander Tamargo, Getty Images for Amazon)

La Navidad es una de las fechas más significativas en el hogar de Adamari López y Toni Costa, ya que la actriz agradece tener salud para poder disfrutar de su bella familia.

“Mi mejor regalo que he recibido es salud”, confiesa la actriz, quien es superviviente del cáncer de mama.

Esta bendición de estar sana, la celebra día con día, pero la Navidad es un día especial en el que se vuelca con gran ilusión a disfrutar de la familia que ha logrado al lado de su esposo y de su hija Aläia, para ella sienta todo el amor que la rodea y aprenda lo que son las tradiciones tanto en Puerto Rico, de donde es ella, como en España, de donde es Toni, y también de Estados Unidos, que es donde viven.

“Somos muy tradicionales, yo siendo de Puerto Rico y Toni de España, hacemos un poco de las tradiciones de las dos culturas, y viviendo en USA, eso hace que Aläia, nuestra hija, sea multicultural”, indicó la actriz, en exclusiva para TV y Más/La Voz.

Pero si bien es cierto que para Adamari lo espiritual es fundamental, también le gusta consentirse y consentir a sus seres queridos, por lo que no olvida los regalos, ya que los de Navidad, los considera los más especiales. “Me encanta regalar este día, en el que nos reunimos todos”, dice.

Para la actriz y conductora puertorriqueña, lo más importante esta Navidad es estar en familia y consentirlos. (Foto: Alexander Tamargo, Getty Images for Amazon)

Asimismo, revela que arregla su casa de forma muy especial y ofrece una cena riquísima.

Inmersa en el doble compromiso del trabajo y en la actividad propia de toda madre, no tiene tiempo para ir de tiendas, por lo que aprovecha que hoy existe una plataforma, para hacer todas sus compras de Navidad.

“Amazon me ayuda a facilitar las compras, con sus listas, que pueda ver y comparar precios de productos en un solo lugar, y que sea en español mejor todavía. Me encanta arreglar mi casa para la fiestas y cenas y me facilita todas estas compras que llegan a mi casa, es facilismo usar la aplicación”, puntualizó.

CONÓZCALOS

La pareja llena su casa de ¡amor y regalos! (Foto: Alexander Tamargo, Getty Images for Amazon)

Adamari López y Toni Costa

Se conocieron durante el programa “¿Mira Quién Baila?”

Tras reconocer que tenían una relación, la pareja atravesó por situaciones complicadas, ya que deseaban ser padres

Fue en el 2014 que anunciaron que se convertirían en padres

El 4 de marzo nació Aläia

La pareja espera contraer matrimonio el próximo año.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/12/20/adamari-lopez-comparte-como-es-la-navidad-en-su-casa/2664252001/