El cantante asegura que desconocía las supuestas amenazas de muerte a Jenni Rivera

Beto aconsejó a Jenni que se reconciliara con su hija. (Foto: La Voz)

Para el cantante chileno Beto Cuevas, la muerte de Jenni Rivera fue un golpe muy duro, ya que habían estado conviviendo como coaches de “La Voz México” (2012) y habían entablado una buena amistad, al grado de comentar cosas personales, de familia, por lo que le sorprende que digan que tenía amenazas de muerte, porque ella nunca habló al respecto.

“Nunca me comentó nada de eso, (si las había) supongo que es algo muy delicado y personal y yo no tenía ese tipo de conversaciones con ella. No sé mucho al respecto, y honestamente, me he tratado de mantener al margen, de no especular, porque todos especulamos y eso nos aleja de la verdad”, expresó el cantante.

Beto revela que de lo que sí platicó con Jenni, fue del problema que tenía con su hija “Chiquis”, de quien en ese momento estaba distanciada, aunque asegura que no sabe detalles y si las supiera, jamás hablaría de eso,

“Casualmente, yo le decía a Jenni, unos días antes de su muerte, que se “abuenara” con su hija, aunque yo no sé lo que pasó y tampoco quise meterme... hasta el día de hoy, yo no tengo detalles de qué fue lo qué pasó , porque quise ser respetuoso, yo le decía: “habla con ella, uno nunca sabe cuándo va a morir”, y yo sé, por declaraciones de la familia de Jenni, que lo hizo, que habló, y me siento orgulloso, por lo menos, de que haya podido limar un poquito sus asperezas con su familia”, indicó.

El cantante describió a Jenni como una mujer alegre, a quien nunca vio preocupada.

“Era una mujer muy fuerte, tranquila siempre sonriente, siempre tenía un chiste “, puntualizó.

