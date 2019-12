CLOSE

Lamenta que quieran involucrarla con Raúl Araiza, con quien no tiene comunicación desde hace 11 años, asegura es un rumor

Anette se ríe del rumor de que anda con Raúl Araiza, pues no habla con él desde hace ¡11 años!. (Foto: La Voz)

La conductora Anette Cuburu desmintió que tenga una relación sentimental con Raúl Araiza, como se dijo en una revista.

“Hoy salió una nota que me da mucha risa y que agradezco, porque nos causó un ataque de risa a mis hijos y a mí en la mañana; en la que ponen un rumor, de hace muchos años, 11, en la que yo tengo una relación con el señor Raúl Araiza. Lo único que nos provoca es risa, porque no dan ni sus números”, indicó.

Aseguró que la persona que pagó la nota para que se publicara, fue el mismo que hizo que la vetaran durante muchos años, supuestamente, un alto ejecutivo de Televisa.

"Esta nota, la pagó el mismo señor que me vetó durante ocho años, que me dejó sin trabajo y que yo tuve que pedir dinero prestado para los pañales de mis hijos; entonces, es lamentable que pasen este tipo de cosas, es de verdad de risa, llevo 28 años de carrera, ganándome el respeto y el amor de todos ustedes", indicó.

Anette bromeó con respecto a la nota y aseguró que ojalá fuera cierto, pues no estaría tan sola.

“Ojalá fuera cierto, no estaría yo tan sola, tan guapo “El Negro” (Araiza), que le mando un beso y, la verdad, hace más de 11 años que ni hablo con él, mis hijos tienen ocho, qué hubiéramos estado haciendo teniendo hijos después de este rumor, de estas cosas que se inventan y que se dicen en este medio y le toca a mucha gente, pero es importante aclararlo, sobre todo para la gente que me conoce y me respeta. Aunque lo más bonito, es que cuando tienes la frente en alto y haces las cosas bien, cuando inventan este tipo de cosas, nadie las cree”, puntualizó.

