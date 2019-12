CLOSE

Christian ha pasado por momentos muy duros, pero hoy está feliz en todos aspectos. (Foto: La Voz)

Aunque discreto con su vida privada, el actor y cantante Christian Chávez compartió que se encuentra felizmente enamorado.

“Estoy muy contento, muy enamorado, no me gusta hablar de mi vida privada, como ya les he platicado, pero estoy muy contento”, comentó ex RBD.

Debido a que apenas está conociendo a su pareja, el actor no piensa en nada formal, menos en boda.

“No es algo que está en mis planes, déjenme primero que viva mi romance y luego ya les platicaré”, indicó.

Christian recordó que cuando se dio a conocer su homosexualidad, se le cerraron muchas puertas, por lo que hoy aplaude que las cosas sean diferentes.

“Cuando yo salí, no tenía un manual de cómo salir del closet, no era así como “tienes que hacer esto y esto”, dentro de las malas experiencia es maravillosos ver cómo hemos avanzado y también para que las nuevas generaciones no tengan que limitar ni sus capacidades, ni sus preferencias sexuales . Yo lloré mucho, me cerraron muchísimas puertas, recibí comentarios de compañeros actores, productores, directores hasta de mi propia familia, pero después de tanto años, me siento bien de haberlo hecho”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/12/17/christian-chavez-estrena-novio/2675082001/