El actor lamentó que durante una entrevista hayan sacado de contexto sus palabras, ya que jamás ha estado en contra del movimiento feminista

Eugenio responde a críticas infundadas. (Foto: La Voz)

Molesto por haber sido criticado y acusado injustamente de haber atacado el movimiento feminista, el actor Eugenio Derbez quien se convirtió en tendencia por la nota: “Eugenio Derbez Sobre el Feminismo: Perjudica la Comedia, ya no Puedes Hacer Chistes de Nada”, aclaró que jamás criticó el movimiento.

“A todos aquellos que atacan sin haber visto mi entrevista, y que solo leyeron el encabezado de una nota, que son muchos, yo les pregunto: “ ¿ustedes ya hicieron algo por las mujeres?”…

“He comentado que no tolero la injusticia, y considero que a las mujeres en este país (México) no se les ha hecho justicia, por eso mismo, claro que apoyo al feminismo y a todas las mujeres, a todas las mexicanas. Por eso, a todos esos que atacan, no se confundan, el enemigo no soy yo y no es a mí a quien tienen que reclamarle, dediquen ese tiempo y esa energía a exigir cuentas a quienes tienen el poder de hacer algo, a quienes tienen la responsabilidad de parar la violencia de género y no lo han hecho”, señaló.

Eugenio aseguró que siempre ha trabajado en favor de México, pero eso se le olvida a cierta gente.

“He dedicado mi vida a tratar de hacer las cosas bien, de poner el nombre de México en alto, pero parece que algunos periodistas y los ‘haters’ en redes sociales se dedican a tratar de poner mi nombre por los suelos. Atacar y quejarte desde las redes sociales en el anonimato, no las ayuda”, comentó.

Eugenio como padre de dos mujeres, y abuelo de una niña, aseguró que siempre defenderá al género femenino

“Soy padre de dos mujeres tengo una esposa, una nieta, una hermana, sobrinas, tías, estoy rodeado de mujeres en mi familia a todos esos que atacan, no se confundan”, puntualizó.

