La actriz asegura que desea honrar el apellido de su tía María Félix con su trabajo y no estando en polémicas.

María del Carmen Félix forma parte del elenco de la segunda temporada de “Enemigo Íntimo”, en donde interpreta a “La Puma”. (Foto: La Voz)

La actriz María del Carmen Félix, desea honrar su apellido, a través de su trabajo y no involucrándose en polémicas de ninguna índole, como las recientes declaraciones de Alfredo Félix quien hace unos días aseguró que está de acuerdo en que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, adopte el apellido Félix, ya que fue ahijada de “La Doña”, incluso, bromeó proponiéndole matrimonio a la ahora cantante.

“Yo no tengo contacto con él, no sé mucho de su vida, ni personal, ni profesional por ahí vi una nota, pero no estoy muy enterada, no sé tanto”, señaló la actriz al respecto de las declaraciones de su tío.

María del Carmen asegura a le gusta centrarse en el trabajo serio, profesional, el que honre su persona, su profesión, su apellido.

“Yo creo que no hay nada mejor que hable de ti, que tu trabajo, cómo verte en un escenario o moverte frente a una cámara, cuando el señor haga algo que merezca que yo le aplauda, ahí estaré”, indicó.

Aunque respeta la forma en que cada quien quiere ser conocido , para ella lo más importante es que su apellido trascienda por su trabajo.

“Yo al tener un apellido Félix, lo único que me resta es portarlo con el mayor orgullo, respeto y honrarlo de la manera que puedo, que es con mi arte y espero hacerlo”, señaló.

La actriz forma parte del elenco de la segunda temporada de “Enemigo Íntimo”, en donde interpreta a “La Puma”, un personaje que la ayuda a que su trabajo fuera reconocido.

“Ha sido un personaje fuerte que también me hizo replantear los valores de la vida, el saber si lo que haces vale la pena por lo que vas a perder, me tocó aprender mucho y me siento orgullosa de la forma en que se construyó el personaje”, comentó.

