Fernanda Castillo y Raúl Méndez, protagonistas de “Enemigo Íntimo”, aseguran que se logró un gran producto, que esperan que el público disfrute al máximo. (Foto: La Voz)

Orgullosos del trabajo que hicieron con la segunda temporada de “Enemigo Íntimo”, el elenco de la serie, encabezado por Fernanda Castillo y Raúl Méndez celebraron el final de grabaciones.

“Quedó un proyecto sumamente real, con tanta competencia que hay ahorita, con tantas plataformas que hay por todos lados, hay que hacer un proyecto que valga la pena y que el público se entregue noche a noche”, señaló Raúl Méndez.

En este tiempo de grabaciones, el actor asegura que tanto el elenco como el crew, lograron formar una familia.

“Son tres meses de convivir, diez, doce horas diarias, no solamente con los compañeros actores, hay un crew atrás de 150 personas, que se vuelven tu familia con quienes a veces te peleas, con quien a veces estás de buenas, pero ojalá nos volvamos a encontrar. Hicimos el doble de esfuerzo que en la primera”, indicó Raúl.

Por su parte, Fernanda Castillo se dijo emocionada de poder hablar de la segunda temporada de “Enemigo Íntimo”, ya que durante unos meses tuvo que ocultar su look.

“Estoy emocionada de pensar que ya cerramos un ciclo, que ya puedo salir a la calle con el pelo así (rojo), porque me la pasé ocultándome todo el tiempo, porque la gente cuando me viera con el pelo rojo, sabría que estaba haciendo “Enemigo Íntimo”, me siento contenta de cerrar este ciclo y decir: ahí va para el público”, puntualizó.

Por la alfombra roja, también desfilaron Elyfer Torres, Manuel Ojeda, María del Carmen Félix y Érik Chapa, entre otros.

