David asegura que tiene muy buen trato con Televisa, por lo que tiene las puertas abiertas para regresar cuando quiera. (Foto: Televisa)

Amante de protagonizar buenas historias, que le permitan desarrollar personajes interesantes, David Zepeda llega a Telemundo para integrarse al elenco de la nueva temporada de “La Doña”, que protagoniza Aracely Arámbula, por lo que agradece a Telemundo la oportunidad y a sus compañeros por el extraordinario recibimiento.

“Estoy agradecido con los productores y ejecutivos de Telemundo, qué mejor que regresar con una historia tan fuerte, tan bonita tan compleja como es la nueva temporada de “La Doña””, nos comentó el actor en exclusiva para TVyMás/La Voz.

David está muy contento también con el buen trato de la producción de “La Doña”, que aunque están ya muy integrados, porque llevan mucho tiempo trabajando juntos, el compañerismo para que él se integre rápidamente, ha sido muy cálido.

“Me recibieron como una familia, habemos actores que nos vamos integrando en esta nueva temporada, aunque con Aracely ya había trabajado en una obra de teatro y nos tenemos mucho cariño”, indicó.

El actor sonorense David Zepeda está muy contento con el cálido recibimiento que le ha dado la producción “La Doña”, en su regreso a Telemundo. (Foto: Telemundo)

En un momento en que las exclusividades con las televisoras, quedaron atrás, el sonorense refiere que tras haber terminado la segunda temporada de “Por Amar sin Ley”, su último proyecto en Televisa, no tuvo ningún problema en incorporarse a Telemundo, con este proyecto de “La Doña”.

“Tengo la oportunidad de trabajar, gracias a Dios, en donde se me necesite, en donde se me llame, en donde me toque trabajar con personaje como José Luis Navarrete (que interpretará en “La Doña”), sigo teniendo la buena comunicación (con Televisa) y todo el respeto de todas las partes “, señaló.

Debido a la buena química que ha tenido con Aracely, a los actores se le ha relacionado sentimentalmente, situación que el actor desmiente.

“No hay nada, en las historias somos pareja, a mí siempre me gusta mantener mi vida alejada del público, la pasamos siempre muy bien, está hermosa, pero no hay nada”, puntualizó.

“La Doña” es una producción original de Telemundo, escrita por José Vicente Spataro, bajo la dirección de Carlos Villegas, Felipe Aguilar y Javier del Solar, con Mariu Fernandez y Mariana Iskandarani como productores ejecutivos, que se estrena en Estados Unidos el 13 de enero de 2020, en horario estelar.

CONÓZCALO

David se integra al elenco de “La Doña”, tras protagonizar “Por Amar sin Ley”. (Foto: Televisa)

David Zepeda

Nació un 19 de septiembre

Inició su carrera en TV Azteca, participando en novelas como “Los Sánchez”

En el 2006 protagoniza la telenovela “Amores Cruzados”

Con Aracely Arámbula trabajo en la obra “Perfume de Gardenias”

En 2011 protagonizó la telenovela “La Fuerza del Destino”

En junio de 2013, lanza su disco Volverte a Enamorar

Tras protagonizar “Por Amar sin Ley”, el actor se incorporó a las filas de Telemundo

