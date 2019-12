CLOSE

Llene su calendario de días festivos con algunas de estas actividades para crear sus recuerdos.

No tiene que cruzar el río y atravesar el bosque para pasar unas felices fiestas. Docenas de eventos en todo el área metropolitana de Phoenix agregarán un poco de brillo a sus reuniones con la familia y amigos.

¿Se sientes activo? Pruebe el patinaje sobre hielo o una carrera de 5 km, 12 km o el medio maratón. Si gusta dias festivos brillantes, hay desfiles y exhibiciones de luces en abundancia. Los adultos pueden brindar por la Navidad haciéndolo durante un recorrido de de tabernas.

Algunos lugares ofrecen "días de nieve" donde los niños pueden jugar con el manto blanco. !Simplemente no hay que olvidarse de los guantes!

Algunos eventos son solo un fin de semana; otros duran hasta enero. Así que llene su calendario de días festivos con algunas de estas actividades para crear sus recuerdos.

Phoenix

CitySkate en CityScape en el centro de Phoenix es una tradición anual de vacaciones, que se extiende hasta el 7 de enero. (Foto: NBMA Photography)

Pista de hielo navideña de CitySkate: los horarios varían; hasta el domingo 5 de enero. CityScape Phoenix, 1 E. Washington St., Phoenix. 15 dólares. 602-550-9561, phxicerink.com.

Lights of the World: 5: 30-10 p.m. Jueves-domingos hasta el 12 de enero. También abierto el 24, 25, 30 y 31 de diciembre y el 1 de enero. Recinto ferial del estado de Arizona, 1826 W. McDowell Road, Phoenix. 14.99- 17.99 dólares; Niños de 3 años y menores gratis. phoenix.lightsoftheworldus.com.

Ignite Hope Candlelight Walk: 3 p.m. Sábado, 14 de diciembre. North High School, 1101 E. Thomas Road, Phoenix. El registro es de 40 dólares, 10 dólares para niños de 4 a 12 años. 602-933-4483, phoenixchildrensfoundation.org/signature/ignite-hope-2.

Día Snow Fun Fun: 9 a.m. hasta que la nieve se derrita, sábado 14 de diciembre. Children's Museum of Phoenix, 215 N. Séptima calle 14.95 dólares por persona. 602-253-0501, childrensmuseumofphoenix.org.

Mercado nocturno de Phoestivus: 5-10 p.m. Jueves 12 de diciembre y jueves 19 de diciembre. Mercado Público de Phoenix, 721 N. Central Ave. Gratis. phoestivus.com.

Semana de nieve en el Centro de las Ciencias de Arizona: 9:30 a.m., jueves 26 de diciembre a miércoles 1 de enero. Centro de Ciencias de Arizona, 600 E. Washington St., Phoenix. 14.95 dólares y 19.95 dólares; compre boletos en línea para obtener un descuento. 602-716-2000, azscience.org.

AHORA: un equipo de técnicos pasa todo el año preparándose para ZooLights del Phoenix Zoo. Una esfera iluminada flota sobre la laguna en el Zoológico de Phoenix. (Foto: Dave Seibert / The Republic)

ZooLights: 5: 30-10: 30 p.m. todas las noches hasta el 19 de enero. Phoenix Zoo, 455 N. Galvin Parkway, 17.95- 19.95 dólares; Gratis para menores de 2 años. Descuento de 1 dólar si los boletos se compran en línea. phoenixzoo.org.

Chandler, Gilbert y Queen Creek

Sippin 'Santas Pub Crawl: 1-5 p.m. Sábado, 14 de diciembre. 3 S. Arizona Ave., Chandler. 20 dólares para 21 años y mayores. 480-855-3539, visitchandler.com.

12k de Navidad: las 10 a.m., las carreras comienzan el sábado 14 de diciembre. 1045 E. Juniper Ave., Gilbert. Gratis para espectadores; las tarifas de inscripción de la carrera varían. 12krun.com.

Navidad en Schnepf Farms: 5: 30-10 p.m. todos los días hasta el sábado 4 de enero. Los precios varían. 24610 S. Rittenhouse Road, Queen Creek. schnepffarms.com.

The Queen Creek Kids Christmas Car Show y Toy Drive. (Foto: Queen Creek Kids Christmas Car Show)

Queen Creek Kids Christmas Car Show y Toy Drive: 9 a.m. a 1 p.m. Sábado, 14 de diciembre. Desert Mountain Park, 22201 S. Hawes Road., Queen Creek. Gratis. www.queencreek.org.

Día de nieve en Mother Nature's Farm: 9 a.m. a 6 p.m. Sábado, 14 de diciembre. Granja de la Madre Naturaleza, 1663 E. Baseline Road, Gilbert. $ 10 para niños, $ 5 para adultos. mothernaturesfarm.com.

Scottsdale y Fountain Hills

Navidad en the Princess: 5-9 p.m. todas las noches hasta el martes 31 de diciembre. Fairmont Scottsdale Princess, 7575 E. Princess Drive. Precios varían. scottsdaleprincess.com.

Días de nieve en OdySea in the Desert: 10 a.m.-mediodía en días seleccionados a partir del sábado 14 de diciembre. OdySea in the Desert, 9500 E. Via de Ventura, en la Reserva Salt River cerca de Scottsdale. Gratis. odyseainthedesert.com.

Luces navideñas en McCormick-Stillman Railroad Park. (Foto: The Republic)

McCormick-Stillman Railroad Park Holiday Lights Viaje en tren: 6: 30-9 p.m. todas las noches hasta el domingo 5 de enero. Cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre. McCormick-Stillman Railroad Park, 7301 E. Indian Bend Road, Scottsdale. 5 dólares. therailroadpark.com.

Tempe y Mesa

Fantasy of Lights Boat Parade: 4 p.m. Sábado, 14 de diciembre. Lago Tempe Town, 80 W. Rio Salado Parkway. Gratis. Donaciones de envases de mantequilla de maní son bienvenidas. downtowntempe.com.

Caribbean Christmas 5K Race: 9 a.m. Sábado, 21 de diciembre. Tempe Beach Park, 80 W. Rio Salado Parkway. 40 dólares. 131events.com.

Merry Main Street en Mesa. (Foto: City of Mesa)

Merry Main Street: hasta el sábado 4 de enero. Los horarios varían, consulte el sitio web para obtener más información. 1 N. MacDonald, Mesa. 10 dólares por persona, incluye una hora de tiempo de patinaje y patines. downtownmesa.com.

Winter Wonderland en Golfland: 6 p.m. todas las noches hasta el domingo 5 de enero Golfland-Sunsplash Entertainment Center, 155 W. Hampton Ave., Mesa. Se aplican precios de admisión regulares; ver opciones en línea. 480-834-8319, golfland.com.

Granja de Navidad de Vertuccio: hasta el viernes 10 de enero. Los horarios varían; cerrado el 24, 25 y 31 de diciembre. Vertuccio Farms, 4011 S. Power Road, Mesa. 12 dólares. 480-882-1482, vertucciofarms.com.

CycloMesa Winterfest: 2: 30-5 p.m. Sábado, 14 de diciembre. Alta Mesa Park, 1910 N. Alta Mesa Drive, Mesa. mesaaz.gov.

Glendale

Skate Westgate: los horarios varían; hasta el domingo 12 de enero. Westgate Entertainment District, 6751 N. Sunset Blvd., Glendale. 13 dólares. westgateaz.com.

Desfile de Navidad de la ciudad natal: 11 a.m. Sábado, 14 de diciembre. Centro de Glendale; La ruta del desfile continúa hacia el oeste por Glendale Avenue hasta 58th Avenue. Gratis. hcparade.org.

Glendale Glitters se extenderá del 29 de noviembre al 1 de enero. 11 esta temporada. (Foto: The Republic)

Glendale Glitters : 5-10 p.m. todas las noches hasta el sábado 11 de enero. Downtown Glendale, 58th y Glendale avenues. Gratis. glendaleaz.com.

Santa Hustle 5k y media maratón: 8 a.m. domingo, 22 de diciembre. Westgate Entertainment District, 6751 N. Sunset Blvd., Glendale. 10- 64.75 dólares. santahustle.com.

Surprise, Peoria y Litchfield Park

Old Town Holiday Festival: 5-10 p.m. Sábado 14 de diciembre. Casco antiguo de las avenidas Peoria, Peoria y Grand. Gratis. peoriaaz.gov.

Navidad en el parque: 9 a.m. a 4 p.m. Sábado, 14 de diciembre. Litchfield Park Town Center, Old Litchfield Road y Wigwam Boulevard. litchfield-park.org.

Fiesta en Surprise: 5-9 p.m. Viernes 6 de diciembre y 11 a.m. a 5 p.m. Sábado, 7 de diciembre. Surprise Recreation Campus, 15850 N. Bullard Ave., Surprise. sorpresaaz.gov.

Traducción Alfredo García

