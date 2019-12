CLOSE

El actor expresó que toma con un humor las notas que ponen en duda la bisexualidade de José Eduardo Derbez.

Eugenio ama a sus hijos, y jamás se cuestiona su sexualidad. (Foto: La Voz)

El actor Eugenio Derbez aseguró que se ríe de la publicaciones, que tratan de poner en duda la sexualidad de su hijo José Eduardo Derbez, porque para él lo más importante es el bienestar de sus hijos, su felicidad, no su sexualidad.

“Yo me rió de todas las revistas y todos los chismes”, expresó.

Como buen padre, el actor asegura que aún cuando su hijo fuera bisexual, siempre lo apoyaría, aunque no es el caso.

“Cuando ese tipo de cosas suceden, y cuando son reales, primero que nada, no tienen nada de malo las preferencia sexuales de cada quien... es algo que siempre aprendí, amo a mis hijos como sea, pero no es cierto y si fuera cierto, me da igual, así lo quiero”, indicó.

Debido a los constantes viajes que el actor realiza por su trabajo, expresó que siempre ha sido precavido y le gusta tener todas sus cosas en orden, por lo que ya realizó su testamento.

“Uno que anda viajando, hay que dejar todo prevenido por cualquier cosa, sí (lo tengo) desde hace varios años”, comentó.

