La cascada de regalos, recibir, abrir y las secuelas de los días de fiestas pueden ser tan agotadoras como emocionantes. También le pueden abrir el apetito. Pero no hay necesidad de ocuparse de la cocina en estado inconveniente, menos cuando muchos restaurantes del área metropolitana de Phoenix que sirven comidas especiales del día de Navidad.

Desde lujosos buffets hasta elegantes platillos, estos restaurantes del Valle son destinos para las comidas festivas del miércoles 25 de diciembre. Se recomienda hacer reservaciones a menos que se indique lo contrario.

Royal Palms Resort and Spa

Se servirá un buffet especial (95, 38 dólares para las edades de 6-12) de 10:30 a.m. a 3:30 p.m., en el Salón Palmera y ofrecerá el desayuno tradicional favorito, estación de gofres, ensaladas, acompañamientos, mariscos, pastas, una estación con vegetales de primera calidad con costillas al romero, pavo asado Diestel y jamón asado glaseado al arce, y postres. En el restaurante exclusivo del complejo, T. Cook's, se servirá un menú de precio fijo (95, 38 dólares para niños de 6 a 12 años) de 11 a.m. a 8 p.m., y ofrecerá una selección de platos como caracoles y ravioles caramelizados, pastel de cangrejo, pan asado branzino, salmón escocés chamuscado, costillas de res estofadas, bacalao al huevo y budín de pan de jengibre. Se requieren reservaciones para ambos.

Detalles: 5200 E. Camelback Road, Phoenix. 602-808-0766, royalpalmshotel.com.

Arizona Biltmore

En el restaurant Wright, se servirá un menú de cuatro platos (99, 45 dólares para edades de 5-12) de 3 a 9 p.m. Vieiras asadas, lubina asada con trufas negras, costillas de cordero con cubierta de hierbas, costillas de res asadas a fuego lento y el Biltmore Buche De Noel son algunos de los platillos más destacados. Frank & Albert también ofrecerá una cena de cuatro platos (75, 40 dólares para edades de 5 a 12 años), que se servirá de 11 a.m. a 10 p.m., que ofrece opciones de sopa de champiñones asados, ensalada de pato con especias, porchetta, cordero estofado y buffet de trozos de postres escogidos.

Detalles: 2400 E. Missouri Ave., Phoenix. 602-955-6600, arizonabiltmore.com.

Pointe Hilton Tapatio Cliffs Resort

Cene el día de Navidad con una vista como esta en Different Pointe of View. (Foto: A Different Pointe of View)

En Different Pointe of View, se servirá un delicioso buffet desde el mediodía hasta las 6 p.m. con una estación con costillas asadas lentamente y lomo de cerdo a la parrilla con achiote, camarones del golfo del Pacífico refrigerados y tenazas de cangrejo de nieve, relleno de brioche de salchicha y salvia, sopa de langosta y más. En Pointe In Tyme, se servirá un buffet informal desde el mediodía hasta las 5 p.m. Se requieren reservaciones para ambos.

Detalles: 11111 N. Séptima St., Phoenix. 602-866-6350, tapatiocliffshilton.com.

The Phoenician

En Mowry & Cotton, se ofrecerá una fiesta de Navidad comunitaria (62 dólares por persona, mínimo de tres personas con participación completa en la mesa) de 11 a.m. a 9 p.m. Los puntos destacados incluyen las galletas de suero de leche, el New York Strip con costra de sal, el salmón asado, el puré de papa colinabo y el budín de pan con canela. En The Phoenician Tavern de 11 a.m. a 9 p.m., una cena de tres platos (48 dólares) comenzará con pasta rellena de langosta y seguirá con filete de res ahumado con spaetzle de hierbas, crema de espinacas y arándano rojo Cambazola. Culmina con Tavern Butter Cake.

Detalles: 6000 E. Camelback Road, Phoenix. 480-214-8000, thephoenician.com.

De Tomaso

La tradicional Fiesta de los Siete Peces (85 dólares) se servirá desde el mediodía hasta las 10 p.m. La cena de seis platos incluye oreganata de almejas al horno, raviolo de langosta artesanal, piccata de suela de petrale fresca, tiramisú de calabaza y más.

Detalles: 3225 E. Camelback Road, Phoenix. 602-956-0836, tomasos.com.

Blue Hound Kitchen & Cocktails

Se servirá una entrada especial con temas festivos (35 dólares) de 11 a.m. a 3 p.m. y de 5 a 10 p.m., y cuentan con una costilla de res estofada servida con sémola de maíz blanco Anson Mills, zanahorias confitadas Thumbelina, Worcestershire gastrique y gremolata de cítricos.

Detalles: 2 E. Jefferson St., Phoenix. 602-258-0231, bluehoundkitchen.com.

Match Restaurant & Lounge

Exterior del Match Restaurant & Lounge en el Found: Re Hotel en Phoenix, Arizona, 9 de enero de 2018. (Foto: Michael Chow/The Republic)

Disfrute de un festín de precio fijo de cuatro platos (55 dólares) de 11 a.m. a 11 p.m. que comienza con huevos rellenos seguido de una selección de ensalada de remolacha asada o sopa de calabaza. Las opciones de entrada son costillas de res con jus y rábano picante cremoso, papas gratinadas y brócolini asado o salmón asado con emulsión de limón, arroz salvaje y espárragos. Ambos se sirven con panecillos de pan integral de miel. El pastel holandés de manzana o el zapatero de cereza es el postre.

Detalles: 1100 N. Central Ave., Phoenix. 602-875-8080, matchphx.com.

J&G Steakhouse

De 5 a 10 p. M., Una cena de tres platos (65 dólares) incluye opciones con vieiras de buceador de Maine con risotto de cangrejo y tomate Dungeness, filete de solomillo con papa trituradas con mantequilla, un remolino de helado de maracuyá, queso crema y pastel de chocolate caliente.

Detalles: 6000 E. Camelback Road, Phoenix. 480-214-8000, jgsteakhousescottsdale.com.

Pointe Hilton Squaw Peak Resort

En Rico’s American Grill desde el mediodía hasta las 7 p.m., un buffet (55, 48 dólares para mayores de 55 años y 25 dólares para edades de 4 a 10) ofrecerá estaciones con costillas y pavo asado; entradas de salmón, jamón y pasta; además de ensaladas, sopas, acompañamientos y postres. Hole-in-the-Wall también ofrecerá un desayuno buffet (19.95, 9.95 dólares para edades de 4 a 10) de 7-11 a.m. Se requieren reservaciones para ambos.

Detalles: 7677 N. 16th St., Phoenix. 602-997-2626, squawpeakhilton.com.

Fairmont Scottsdale Princess Resort

Los chefs de los cuatro restaurantes del complejo colaboran para el brunch (114; 54 dólares para niños de 6 a 12 años, gratis para niños de 5 años y menores con la compra de un almuerzo para adultos) de 10 a.m. a 3 p.m. en el salón de baile Palomino. Además de los favoritos tradicionales de brunch, habrá una estación Benedict de huevo, tortillas preparadas a pedido, estación de mariscos, pechuga de pavo asado en salmuera, tamales de barbacoa de res, chuletón con capas de hierbas, risotto de trufa, sushi y postre. También habrá platos aptos para niños. Se requieren reservaciones con tarjeta de crédito, con un recargo del 50 por ciento por cancelaciones hechas con menos de 72 horas antes del 25 de diciembre.

Detalles: 7575 E. Princess Drive, Scottsdale. 480-585-2694, scottsdaleprincess.com.

Restaurante Palo Verde

El restaurante del restaurante Palo Verde en The Boulders Resort & Spa. (Foto: The Boulders Resort & Spa)

Se servirá un menú de precio fijo de tres platos (70 dólares) de 5 a 9 p.m. y ofrecen una selección de platos especiales que incluyen cordero Colorado a la parrilla, costillas de Snake River servidas con coliflor asada y queso azul Rogue River, y budín de pan.

Detalles: 34631 N. Tom Darlington Drive, Scottsdale 480-488-7317, theboulders.com.

Lon’s at the Hermosa Inn

Desde el mediodía hasta las 7 p.m., una comida de tres platos (79, 25 dólares para edades de 5-12) incluirá su elección de entrantes, platos principales y postres. Los puntos destacados incluyen ravioles de langosta, codorniz rellena de chorizo, costillas ahumadas y pastel de manzana y ron. Se requieren reservaciones.

Detalles: 5532 N. Palo Cristi Road, Paradise Valley. 602-955-7878, lons.com.

Elements

Celebre con una comida festiva de cuatro platos con precio fijo (115, 35 dólares para las edades de 6-12) servida desde el mediodía hasta las 8 p.m. Lo más destacado del menú incluye gallina de Guinea al horno con puré de raíz de apio, sabroso arroz salvaje, romero y jus de cebolla cipollini; Pez espada del Atlántico "au poivre" con espinacas a la crema, puré de calabaza y demi de pimienta de maple verde; y filete de ternera envuelto en tocino con ajo asado y corteza de queso azul, puré de trufa negra, espárragos a la parrilla y salsa bearnesa. Se requieren reservaciones.

Detalles: 5700 E. McDonald Drive, Paradise Valley. 480-607-2300, sanctuaryaz.com.

Prado

Se servirá un brunch (65, 35 dólares para niños de 6 a 12 años) de 7 a.m. a 1 p.m. e incluye platos tradicionales junto con una estación de crepes y gofres, paella a la valenciana y costillas a la leña con hueso. Se servirá una cena de cuatro platos (99, 35 dólares para niños de 6 a 12 años) de 3 a 9 p.m. y cuentan con sopa de calabaza, medio pato crujiente, filete con hueso seco, tortellini de gambas y crème brulee de cereza.

Detalles: 4949 E. Lincoln Drive, Paradise Valley. 480-627-3111, omnihotels.com/hotels/scottsdale-montelucia.

Hearth ’61

Se servirá un desayuno buffet (79 dólares por persona, 19 dólares para niños de 12 años o menos) de 10:30 a.m. a 2:30 p.m. e incluye un buffet antipasti, tortillas hechas a la medida, selecciones de entrantes como costillas cortas Niman Ranch con puré de papas al ajo y lubina a la sartén con romanesco, y una mesa de postres. Se ofrecerán cenas especiales de fiesta de 5 a 9:30 p.m. Se requieren reservaciones.

Detalles: 5445 E. Lincoln Drive, Paradise Valley. 480-624-5458, mountainshadows.com.

Hotel Valley Ho

El Hotel Valley Ho ofrece un bufé navideño en su recinto Sands. (Foto: Hotel Valley Ho)

Se servirá un buffet navideño (69, 22 dólares para menores de 12 años) en el recinto de Sands de 10 a.m. a 2 p.m. y cuenta con una barra de mariscos frescos, sopas y ensaladas, estación con pechuga de pato y jamón de vainilla-bourbon, junto con una gran variedad de entradas, acompañamientos y postres como pastel de queso con ponche de huevo. En ZuZu de 4 a 9 p.m., una cena especial (56- 79 dólares, dependiendo del plato principal, 22 dólares para niños de 12 años o menos) contará con un bufé de mariscos, quesos y ensaladas para principiantes; opciones de entrada como pechuga de pato Maple Leaf Farm, osso buco de cerdo estofado lento y salmón con cubierta de hierbas de la isla de Faroe; y un buffet de postres. Se requieren reservaciones para ambos.

Detalles: 6850 E. Main St., Scottsdale. 480-421-7997, hotelvalleyho.com.

Maple & Ash

De 1 a 8 p.m., se ofrecerá un plato especial de termidor de langosta de trufa negra y chateaubriand (120 dólares). Se compone de dos medias langostas rellenas de carne de cangrejo real y cubiertas con bearnesa, gruyere y asadas en un horno Josper.

Detalles: 7135 E. Camelback Road, Scottsdale. 480-400-8888, mapleandash.com.

Casino Arizona

En Cholla Prime Steakhouse & Lounge de 2 a 8 p.m. un menú de precio fijo de tres platos (39 dólares) ofrecerá la opción de salmón ahumado o una ensalada navideña; un plato principal de lomo de cerdo relleno de cangrejo de río, salsa de cangrejo de río, patata gratinada al horno y espárragos envueltos en prosciutto; y una tarta de mousse de menta con chocolate blanco es el postre. También se ofrecerán platos especiales en el Eagles Buffet, el restaurante The Willows, el Bingo Hall, el CAZ Sports Bar y el Salt River Café. Walk-ins OK.

Detalles: Loop 101 y McKellips Road, Reserva de Salt River. 480-850-7777, casinoarizona.com.

Talking Stick Resort

Ocean Trail servirá una comida de tres platos (59 dólares) de 11 a.m. a 10 p.m. que incluye sopa de langosta; Langosta Americana con langosta de Maine, camarones especiados, salsa de tomate cognac y madeira y risotto de verduras; y pudín de caramelo pegajoso. Wandering Horse Buffet, Blue Coyote Café y The Arena Poker Room también ofrecerán ofertas especiales. Walk-ins OK.

Detalles: Loop 101 y Indian Bend Road, Reserva de Salt River. 480-850-7777, talkingstickresort.com.

Medieval Times

¿Justas con tu comida de Navidad? Medieval Times ofrece una comida festiva con un toque especial. (Foto: Darryl Webb/Special for the Republic)

Para unas divertidas festividades con un ambiente del medievo, The Medieval Times Dinner & Tournament ofrece una comida de cuatro platos (45.95, 39.95 dólares para menores de 12 años) y un torneo de justas de dos horas con seis valientes caballeros, armas reales, caballos y un vuelo en vivo del halcón real. La cena incluye dos rondas de bebidas selectas y café, pan de ajo, sopa de tomate, pollo asado, maíz dulce con mantequilla, papas a base de hierbas y el postre del castillo. Una opción vegetariana está disponible. Los paquetes actualizados están disponibles. La cena y el espectáculo comienzan a las 4:30 p.m.

Detalles: 9051 East Via De Ventura, Scottsdale. 888-935-6878, medievaltimes.com.

Terras

Desde las 5 p.m. y hasta cerrar, un menú de cuatro platos (65, 32 dólares para las edades de 6 a 10 años) ofrecerá una selección de platos como sopa de apio y coliflor, tamales de semillas de cáñamo, lomo con corteza de pistacho, jamón ahumado de manzana y crema de arándano amaretto brulee.

Detalles: 37220 Mule Train Road, sin preocupaciones. 480-653-9000, civanacarefree.com.

Chompie’s

El menú "Christmukkah" para cenar (22.99, 10.49 dólares para niños de 10 años o menos) incluye sopa o ensalada y la opción de un plato principal: pechuga de pavo con relleno y salsa de arándanos, pechuga de res con salsa, filete de salmón con mantequilla de eneldo o suero de mantequilla frito pechuga de pollo. Viene con dos lados, rollos de nudo de jalá, bandeja de encurtidos y postre. El menú se sirve a las 11 a.m.-cierre.Se puede llegar sin reservar.

Detalles: 7700 W. Arrowhead Towne Center, Glendale. 623-344-3104. Además, 1160 E. University Drive, Tempe. 480-557-0700. Otras ubicaciones en chompies.com.

Shula’s Steak House

¿Estás buscando una comida navideña que ofrezca lubina chilena o costilla? Shula's Steakhouse en el río Gila Reserva lo tiene cubierto. (Foto: Shula's Steakhouse)

De 11 a.m. a 8 p.m., una comida de tres platos (70 dólares) contará con una selección de ensalada de burrata o sopa de langosta y un plato principal de lubina chilena a la sartén o costilla, ambos con acompañamientos de estilo familiar y crema de fresas de postre.

Detalles: 5040 Wild Horse Pass Blvd, Reserva del río Gila. 520-796-1972, playatgila.com.

Ko’Sin

Se servirán varios platos festivos de 5:30 a 9:30 p.m. Los entrantes incluyen sopa de calabaza de invierno asada (6 dólares) y ensalada de col rizada de escarola (13 dólares). Las entradas especiales incluyen costillas de primera calidad (32 dólares) con puré de papa y apio, judías verdes, ensalada de naranja y sangre de arándano en vinagre y jus de romero y pierna de cerdo estofada (28 dólares) con lentejas beluga, zanahorias asadas, hinojo, chalota y vinagreta de harissa. Un pastel de pera de pan de jengibre (9 dólares) con caramelo de portero y mascarpone batido proporciona un final dulce.

Detalles: 5594 Wild Horse Pass Blvd., reserva india del río Gila. 602-385-5726, wildhorsepassresort.com.

Roy

Un menú festivo de tres platos (62.95, 67.75 dólares en la ubicación de Phoenix) comienza con una opción de ensalada o sopa de langosta y sigue con un plato de chateaubriand asado lento con salsa de pan de hongos silvestres, coles de Bruselas, zanahorias Vadouvan, espárragos y papas rojas. El postre es una torta de chocolate o budín de pan de nuez de macadamia.

Detalles: 7151 W. Ray Road, Chandler. 480-705-7697. Además, 5350 E. Marriott Drive, Phoenix. 480-419-7697, roysrestaurant.com.

Wigwam

Vivir en el West Valley? El Wigwam en Litchfield Park ofrece una comida de tres platos. (Foto: Allen Kennedy Photography)

Litchfield's servirá una cena de tres platos (62, 22 dólares para niños de 4 a 12 años) de 3 a 7 p.m. Se sugiere comenzar con la elección de sopa o ensalada y seguir con jamón ahumado, pechuga de pavo, salmón escocés o costillas. Una exhibición de postres completa la comida. En el salón de baile, se sirve un buffet (54, 22 dólares para niños de 4 a 12 años) desde el mediodía hasta las 4 p.m. y cuenta con una variedad de ensaladas, quesos y frutas, además de los favoritos como sopa de coliflor, pierna de cordero a la leña,y costillas asadas con hierbas. Se requieren reservaciones para ambos.

Detalles: 300 E. Wigwam Blvd., Litchfield Park. 623-935-3811, wigwamarizona.com.

Padre Murphy’s

Disfrute de especiales de Navidad como una cena de costillas de 12 onzas servida con papas, verduras y un palito de pan ( 20.49 dólares). O bien, opte por la piccata de pollo (16.99 dólares) servida con papas, vegetales y un panecillo. Las opciones de postres (5.99 dólares) incluyen pastel de queso, pastel de zanahoria y budín de pan.

Detalles: 4338 W. Bell Road, Glendale. 602-547-9406, padremurphy.com.

Fullhouse Café

Se servirá un menú de tres platos (15 dólares) de 11 a.m. a 8 p.m. y ofrecen sopa de pollo y arroz salvaje o ensalada de la casa; plato de medio pollo asado con hierbas o filete de jamón de bourbon y azúcar moreno servido con acompañamientos; y pastel de queso con manzana o pastel de nueces para el postre. Este menú también se servirá en las propiedades hermanas de Gila River Hotels & Casinos Vee Quiva, Wild Horse Pass y Lone Butte. Walk-ins OK.

Detalles: 15091 South Komatke Lane. Además, 5040 Wild Horse Pass Blvd. y 1077 S. Kyrene Road, reserva del río Gila. 800-946-4452, playatgila.com.

