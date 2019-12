CLOSE

La conductora tendrá que esperar para regresar a la televisión, a pesar de que había anuncia que participaría en el Teletón

Recientemente, a Inés Gómez Mont le extirparon un tumor en la cabeza, por lo que regresará a trabajar hasta 2020, mientras, disfruta de sus siete hijos. (Foto: La Voz)

Tras haber sido sometida a una cirugía para extirparle un tumor en la cabeza, la conductora Inés Gómez Mont tendrá que esperar para regresar a la televisión, ya que aunque está muy recuperada, sus doctores no consideran prudente que regrese a trabajar tan pronto.

“En la recta final!!! Ha sido largo, pero ha valido la pena el esfuerzo. Les comparto que me duele mucho no poder estar en Teletón este año cómo se los había dicho, pero mis doctores consideran que es una transmisión muy larga y ahorita no es el momento”, escribió la conductora en sus redes sociales.

Por recomendación de sus doctores, la conductora descansará, para que el siguiente año pueda regresar a trabajar en óptima salud.

“Me dedicaré a descansar y estar con mi familia para cerrar el año y así poder regresar recargada para recibir el 2020!!!!”, indicó.

Inés agradeció a todos sus amigos y fans el estar pendiente de su salud.

“Gracias por todos su cariño y sobre todo por sus porras 🙏🏼

Gracias por estar al pendiente de mi, no sé cómo agradecerles tantas muestras de cariño, Dios l@s bendiga 🙏🏼”, comentó en sus redes sociales.

