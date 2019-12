CLOSE

La cantante evitó hablar de su supuesta relación con Lupillo Rivera y aseguró que no está pendiente de situaciones que no valen la pena

Belinda enfrenta por primera vez en su carrera, el reto de hacer teatro musical. (Foto: La Voz)

Durante la conferencia de la puesta “Hoy no me Puedo Levantar”, que será protagonizada por Belinda, la cantante se rehusó a hablar sobre su supuesta relación amorosa con Lupillo Rivera

“No tengo por qué responder, yo no hablo de nadie, yo respeto lo que digan los demás, los respeto mucho, les tengo mucho cariño a ustedes (los medios), mucho agradecimiento, pero no tengo nada más qué decir, solo que estoy feliz de estar aquí, trabajando”, indicó Belinda.

Con toda calma y en tono suave, la cantante reiteró su negativa a contestar cualquier cuestionamiento relacionado con dimes y diretes de su vida personal, menos, cuando está informando acerca de un proyecto tan importante, como su participación en “Hoy no me Puedo Levantar”.

“Estoy feliz de poder hacer lo que me gusta, de estar con gente tan talentosa, y por respeto a ellos tengo que dar lo mejor de mí y nada más, no tengo más qué decir de nadie, no tengo respuesta, más que les deseo lo mejor a todos”, expresó la cantante.

Belinda aclaró que siempre ha estado dispuesta hablar con la prensa, sin embargo, hay situaciones que desconoce y prefiere no responder.

“No es complicado hablar conmigo, solo que a veces a sus preguntas yo no tengo respuesta, porque no estoy pendiente de todo lo que hablan de mí. Si estuviera pendiente, no podría estar en una obra como esta, donde se requiere de mucha concentración y no estar pendiente de cosas que no valen la pena y que no tengo por qué responder" explicó.

Por primera vez, la cantante hará teatro musical por lo que asegura que es un gran reto en su carrera.

“Es la primera vez que hago una obra de teatro, una obra de teatro musical, es un reto, a mí me gustan los retos en mi carrera”, puntualizó.

