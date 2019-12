CLOSE

La banda expresó que debido a la situación de violencia que viven las mujeres son muy cuidadosos con su letras

La Trakalosa de Monterrey celebrará 10 años de carrera con un concierto en el Auditorio Nacional. (Foto: Televisa)

Conscientes del impacto que pueden tener sus letras en el público, Edwin Luna, líder y vocalista de La Trakalosa de Monterrey, expresó que en la banda siempre han sido cuidadosos con sus canciones, ya que no desean ofender a nadie y mucho menos a la mujer.

“Siempre cuidamos que sean canciones muy realistas, que no sean cosas ofendiendo a nadie, ni dando a entender otras cosas, casi siempre hemos grabado de amor y desamor, que le queden a cualquier persona hombre o mujer”, indicó Edwin.

El cantante considera que la problemática de la violencia en contra de la mujer, no solo los ha llevado a ellos cuidar sus letras, sino también los hacen muchas otras agrupaciones del regional mexicano.

“Creo que anteriormente se cuidaban mucho menos las letras, no solo es cuestión de La Trakalosa, sino en general, en el género regional mexicano, se está poniendo mucha atención en ello. A mi me llamó la atención que un reportero me decía: “qué bueno que el regional mexicano ya no son puros corridos o canciones de rancho” y creo que siempre ha habido esa distorsión que de pronto hay artistas que se enfocan más a otro tipo de letras”, comentó.

Edwin señaló que la banda está de fiesta, pues La Trakalosa de Monterrey celebrará 10 años de carrera con un magno concierto en el Auditorio Nacional.

“Estamos muy emocionados, sobre todo porque el Auditorio Nacional es el recinto más importante de nuestro país y estamos seguros que será un espectáculo totalmente distinto, no va a ser un concierto más de La Trakalosa, como cuando nos presentamos en las ferias, va a ser algo muy especial”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/12/10/la-trakalosa-de-monterrey-cuida-de-no-ofender-nadie-con-sus-letras/4385092002/