Borovoy presumió su foto junto a Emiliano, el hijo de Erika Zaba, dejando atrás los rumores de que exigían problemas entre ellos

Los OV7 dejan atrás sus problemas y siguen juntos, dentro y fuera del escenario. (Foto: La Voz)

Tras los problemas suscitados entre Ari Borovoy y sus compañeros de OV7, todo parece haberse solucionado por completo, pues luego de volver a cantar juntos, Ari sorprendió al compartir en sus redes, una foto al lado del hijo de Érika Zaba.

“Mamá, no me pidas que sonría, estoy con el tío Ari y no quiero hacerte caso, tengo pocos días de nacido, déjame en paz !! (Señalaba molesto EMILIANO a su madre que tomaba la foto).... Está hermoso el chamaco! Felicidades Güera y Fran!!”, escribió el cantante.

Además de presumir la foto de Emiliano, Ari también compartió en sus redes el festejo de Kalimba por sus 15 años de carrera, en donde el grupo estuvo presente.

