Ilusionado con el estreno de su cinta “En Brazos de un Asesino”, que él mismo produce, escribe y protagoniza, basada en el libro "Killing Sarai", escrito por J. A. Redmerski, William Levy señaló que apuesta por grandes producciones hechas para y por los latinos, a quienes les quiere dar la oportunidad de interpretar personajes dignos, alejados de los estereotipos, por ello creo la productora William Levy Entertainment.

“Yo no quiero buscar oportunidades, la verdad, quiero crear oportunidades, si me viene una oportunidad que yo pueda tomar en cuenta y me gusta, pues lo tomo, lo hago, pero prefiero crear proyectos para mi gente para mi público”, señaló el actor en exclusiva para TV y Más/La Voz.

Considerado como uno de los actores más exitosos del mercado hispano, al trabajar para el mercado anglo, William se dio cuenta de lo grandes que son sus producciones, pero lo lejos que están de los latinos y de su calidad histriónica.

“Cuando empecé a ir al mercado americano a hacer el crossover, empecé a conocer un mercado que sí hace películas muy lindas, muy buenas, porque tienen un presupuesto mucho más grande, pero mas allá de eso, no conocen muy a fondo nuestro mercado, no aprecian nuestro mercado, sí empiezan a darnos más oportunidades, más sin embargo, no las que nos merecemos”, agregó.

En 2014 debuta en Hollywood en el filme “The Single Moms Club” y en octubre se estrenó la película “Addicted” (Foto: Cortesía)

William asegura que su deseo de posicionar a los latinos en Estados Unidos, lo hizo estudiar a fondo, no solo producción de cine, sino realmente cuál es la problemática del actor latino en Estados Unidos, y resolverla, con buenas propuestas.

“Empecé a conocer que somos la audiencia número uno en este país (Estados Unidos), sin embargo somos los que menos oportunidades tenemos, solo el tres por ciento de los latinos tienen personajes protagónicos en el mercado, entonces por eso decidí dedicarme a la producción y cree esta productora para crear contenido detrás y delante de cámara para el público latino, y crear oportunidades para este público”, indicó.

Cuando William propuso hacer “En Brazos de un Asesino” en español, hubo quien le dijo que era mejor hacerlo en inglés, para darse a conocer en Hollywood, sin embargo, él se empeñó en crear una cinta para su público latino.

“Fue complicado, la verdad, de hecho, mucha gente de mi equipo, de talento, mucha gente a mi alrededor, me decían que lo hiciera en inglés, para abrirme puertas en el mercado americano, pero no me pareció que era lo correcto”.

El actor agrega que la razón de esta posición, es que no solo vale quejarse de las pocas oportunidades de producir, hacer y protagonizar grandes historias, hay que ver la realidad y empezar a cambiar las cosas y apostar por sí mismos, por nuestro talento, lo que es difícil, pero no imposible.

“Si nosotros no empezamos a crear nuestro contenido, nuestras oportunidades, veo difícil posicionarnos, porque no tenemos muchas propuestas, tenemos mucho talento sin trabajar y yo preferí hacer esto, en contra de mucha gente, porque era un riesgo muy grande, y puede que sea un riesgo para mucha gente, pero para mí, funcione o no funcione, significa que estoy haciendo algo por amor para mi público, en su idioma, que pueda ir al cine y disfrutar; hay personas que no van al cine, porque no entienden las películas, hay mucho latino en este país, entonces, me enorgullece mucho hacer esto”, comentó.

En gran actor español Adrián Lastra, acompaña a William en “En Brazos de un Asesino”. (Foto: Harolin Ortiz/Cortesía)

“En Brazos de un Asesino”, que William protagoniza, además de ser guionista y productor junto a Jeff Goldberg, es un thriller dirigido por Matías Moltrasio y que cuenta con las actuaciones de Alicia Sanz, Adrián Lastra, Roberto Sosa, Ettore D’Alessandro y Jean Jean, es muy especial para él, no solo por lo que luchó para hacerla, y ser la primera de una serie de proyectos en los que apuesta como productor, sino porque igual apuesta por su crecimiento histriónico, ya que deja atrás su papel de galán bueno, que adora su público, para convertirse en un asesino.

“Yo cuando empecé esta carrera estudié cine en Los Ángeles, después de ahí fue que empecé a trabajar en el mercado latino, hace seis años que hice la última telenovela y por eso también que me decidí hacer esto en español, yo soy latino cien por ciento, porque vengo de un mercado latino, creo mucho en el público latino y es por eso que estoy haciendo esto, quiero llevarles una propuesta diferente que es un thriller de acción, de romance, me van a ver en algo diferente a lo que venía haciendo”, indicó.

Satisfecho con el trabajo realizado en esta cinta, el actor espera que el público la haga un éxito, y eso lo lleve a hacer una secuela.

“Son siete libros, este es el primero y si al público le gusta y si tiene aceptación, la segunda parte la haremos obviamente con mucho más presupuesto porque ya tenemos el apoyo de Pantelion”.

En esta cinta, William interpreta a Víctor, un hombre apuesto, inteligente, audaz y seductor, pero tiene un secreto: es un asesino a sueldo, quien fue entrenado a matar sin compasión. Cuando visita la casa de un narcotraficante a cobrar el dinero por su más reciente crimen, se encuentra con Sarai (Alicia Sanz), quien lleva los últimos 9 años secuestrada por el temido narco. Al marcharse Víctor, Sarai aprovecha la oportunidad de escaparse, ocultándose en su auto, sin saber que la vida les tiene preparada una sorpresa a los dos.

¡No se la pierda!

CONÓZCALO

Levy quiere realizar producciones de gran calidad para el mercado latino. (Foto: Francis Bertrán/Cortesía)

William Levy

Nació en La Habana, Cuba

Empezó su carrera como modelo

Participó en el reality de Telemundo “Protagonistas de Telenovela 2”

En el reality conoció a Elizabeth Gutiérrez, quien es la madre de sus dos hijos

Tras incursionar en la televisión mexicana con la telenovela “Pasión”, empezó a protagonizar historias como “Cuidado con el Ángel”, “Sortilegio”, “Tú o Nadie” y “Triunfo del Amor”

Fue modelo de uno de los videos de Jennifer López

En 2014 debuta en Hollywood en el filme “The Single Moms Club” y en octubre se estrenó la película “Addicted”

En 2017, hace su participación en la sexta y última película de la saga “Resident Evil: The final Chapter”, junto a Milla Jovovich,

William Levy deja atrás su papel de galán de telenovelas, para convertirse en un asesino a sueldo. (Foto: Francis Bertrán/Cortesía)

Fundó su casa productora William Levy Entertainment. con la cual produjo la cinta “En Brazos de un Asesino”, que se estrena el 6 de diciembre. (Foto: Francis Bertrán/Cortesía)

William está muy orgulloso de producir, escribir y actuar en la cinta “En Brazos de un Asesino”. (Foto: Harolin Ortiz/Cortesía)

Cartel oficial de la cinta "En Brazos de un Asesino", que William Levy produjo, escribió y actuó, basada en el libro "Killing Sarai", escrito por J. A. Redmerski. (Foto: Cortesía)

