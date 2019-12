CLOSE

La actriz Sherlyn aseguró que está cumpliendo uno de sus mayores sueños al ser mamá

Para ser madre, Sherlyn escogió un donante inteligente, antes que guapo. (Foto: Televisa)

Después de tres meses y medio de haber guardado la noticia de su embarazo, Sherlyn la dio a conocer con toda ilusión de compartir su felicidad.

“Me lo guardé durante estos tres meses y medio, porque así se guardan las cosas que valen mucho, estoy emocionada, feliz, era algo que deseaba muchísimo, no fue algo que me saqué de la manga, lo pensé muchísimo, también teniendo en cuenta que es una decisión seria, complicada”, expresó la actriz.

Luego de haber estado casada, y después de haber apostado por el amor con varias parejas, con quienes no logró compartir su sueños, a sus 34 años de edad, Sherlyn decidió que no podía esperar más para embarazarse.

“Viene (la decisión), movida de una parte que es el amor y de decir: “no voy a esperar que aparezca el príncipe azul, que a lo mejor cuando llega no es el azul que tu quieres para cumplir ese anhelo tan grande, que es ser mamá” , indicó.

Sherlyn no está de acuerdo en el término "madre soltera", porque considera que el haber tomado la decisión de ser madre, sin tener pareja, no la cierra al amor, ya que espera algún día, encontrar a un hombre que quiera compartir la vida con ella y su hijo.

“Se necesita un hombre para experimentar el amor de pareja, pero no se necesita a un hombre para experimentar el amor de mamá, lo que he escuchado en estas horas que se ha hecho público es “el decidió ser mamá soltera”, decidí ser mamá, el "soltera" es algo que puede cambiar, porque yo no estoy renunciando al amor de pareja, estoy decidiendo ser mamá en este momento en donde no tengo pareja, pero sé también que eso es una condición que puede cambiar”, comentó.

Por otra parte, reveló que más allá de elegir a un donante físicamente atractivo, eligió a un hombre inteligente.

“En México no tenemos un banco de donantes, por eso lo hicimos en Estados Unidos, hay dos procesos que la gente de pronto confunde, que es el in vitro, que se hace el bebé fuera de ti, y la inseminación artificial que lo hacen con tus óvulos en su lugar, sin tanto rollo y el mío fue así. La elección del donante depende totalmente de la mamá, si quieres el bebé sea de ojo azul y tal, pero para mí era un poco jugar a la muñecas y yo estoy haciendo algo muy serio, no estoy jugando a nada, por lo me fui a un tema mucho más serio, que fue preocuparme del tema de los genes que no tuviera ninguna enfermedad, antecedentes, que tuviera el IQ muy alto, porque lo mejor que le podemos dar a nuestros bebés es la posibilidad que nazcan sin ninguna enfermedad y con aptitudes importantes”, puntualizó.

