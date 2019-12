CLOSE

El actor Mauricio Ochmann, dice que “solo vivió” “De Viaje con los Derbez”, no lo ha visto en televisión

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Foto: Cortesía)

Tras haber viajado con la familia Derbez a Marruecos, a lo largo de un mes, el actor Mauricio Ochmann asegura que no ha visto cómo quedaron los capítulos del reality “De Viaje con los Derbez”.

“Yo no he visto el producto final, ahora sí, nada más lo que viví, hay de todo, ahí les encargo que se echen el trompo a la uña, de viajar con su familia política, a ver cómo les va”, indicó sonriente el actor.

A pesar de que no ha visto el reality, Mauricio sabe que le ha ido muy bien.

NOTA RELACIONADA: Vadhir Derbez quiere segunda temporada de 'De Viaje con los Derbez'

“Creo que la gente se ha divertido, es divertida, entretenida, hay comedia, hay situaciones familiares interesantes, y todo eso, creo, la verdad, no sé que se quedó fuera”, comentó.

CLOSE 'De viaje con los Derbez' es el nuevo reality que se estrena el viernes en EE.UU, y que muestra las irreverentes vacaciones de los Derbez en Marruecos EFE, La Voz

Por otra parte, recientemente, en Internet se dieron a conocer unas fotos del actor desnudo, por lo que explicó que ese tipo situaciones ya no le incomodan, al contrario, le da risa que lo hagan quedar bien con el Photoshop.

MÁS: Mauricio Ochmann publica foto junto a su pequeña Kailani

“Esta foto es muy vieja, me hicieron quedar muy bien, me gustaría decir que así la tengo. Ahora sí, por las redes sociales podemos opinar de una manera abierta, sin filtro, generalmente yo me tomo con seriedad las cosas cuando viene de alguien que conozco, porque sé de quién viene, pero esto no”, puntualizó.

Mauricio asegura que hay de todo en la convivencia con la familia Derbez, pero él solo lo vive, no ha visto el reality “De Viaje con los Derbez”. La Voz.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/12/06/mauricio-ochmann-reality-show-viaje-derbez/4357385002/