CLOSE

Luego de que Ari Borovoy fuera abucheado en uno de los conciertos de los 90’s Pop Tour, el cantante salió al paso de las críticas

Ari Borovoy (Foto: La Voz)

Luego de que Ari Borovoy fuera abucheado en uno de los conciertos de los 90’s Pop Tour,, tras los problemas que tuvo con los demás integrantes de OV7, el cantante habló del por qué, decidió “hablar”, en un momento tan tenso.

“Me preguntaron: “¿Cómo le hiciste para subirte al escenario el día 28, el jueves, sabiendo que había demasiadas probabilidades de que no te fuera bien con la gente?., les contesté: “no lo pensé ni siquiera, ’el que nada debe, nada teme’ y es el 90’s Pop Tour, y es la onceava arena y hay que dar la cara a la gente”, señaló el cantante y empresario.

Tras haber dado la cara, Ari explicó que el público cambió su actitud hacia él, ya que saben que no es una persona que “juegue chueco”

NOTA RELACIONADA: Integrantes de OV7 arremeten contra Ari Borovoy y su empresa

“Para el día 29 todo cambió abruptamente, es muy probable que mucha gente no se haya enterado, porque regularmente uno se entera más, de las cosas negativas, o de las cosas que son distintas a lo que comúnmente sucede y, el día 29 todo cambió ¿por qué?, porque la gente me conoce desde hace 30 años, porque la gente sabe que no me gustan los juegos chuecos, porque la gente sabe que soy una persona leal, la gente sabe que me preocupo por los fans, así como todos ustedes se preocuparon por mí”. , indicó.

OV7 (Foto: Sony Music)

Por el bien del grupo, Ari no hablará sobre lo que realmente sucedió entre los OV7, ni por qué Mariana, Lidia, Érika y Óscar, enviaron un fuerte comunicado, acusando que el y su empresa Bobo Producciones, los habían sacado abruptamente de la gira, sin su consentimiento y sin explicación.

“La gente me conoce de hace mucho tiempo y sabe que estoy intentando ser mejor, intentando hacer mejor las cosas, lo que dije: “tiempo al tiempo”, no puedo, no debo decir más, el que me conoce sabe que no estoy mintiendo y muchas veces callar trae paz, hay veces que prefiero callar y lograr paz, que hablar para tener la razón”, comentó.

A pesar de que se ha hablado mal de su empresa (Bobo Producciones), Ari asegura que no hace caso a comentarios negativos.

“No es la primera vez que se habla horrible, feo de mí y de mi compañía, ni la segunda, ni la tercera y no va a ser la última porque hacer las cosas bien y en un negocio donde se habla tanto es muy fácil, es muy sencillo que a la gente no le guste lo que estás haciendo, y repito: siempre voy a tratar de hacer las cosas no nada más para mí, no nada más por convicción propia, sino para todos ustedes para toda la gente que me ha seguido”, puntualizó.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/12/06/ary-borovoy-explica-incidente-abucheos/4353122002/