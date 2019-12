CLOSE

El cantante aseguró que en TV Azteca nunca le dieron una explicación, del por qué ya no estaría más en “La Academia”.

Remmy está muy molesto por el mal trato que le dieron en “La Academia” y ya serán sus abogados, quienes le indiquen el camino a seguir con esta situación. (Foto: Universal)

El cantante Remmy Valenzuela, señaló que ya sus abogados están analizando su abrupta salida del panel de jueces de “La Academia”, porque a él no le dieron explicación alguna, y es una clara violación a su contrato, ya que él canceló varias presentaciones, para estar al cien por ciento en este reality.

“Ese tema lo traen mis abogados, la verdad que sí, porque tuvimos que cancelar trabajo, ya sabrán los abogados en qué va a parar esto”, indicó.

Remmy lamentó que su salida se haya dado repentinamente, ya que él acudió a grabar y en el camerino fue cuando se enteró que no estaría más en el programa.

“No ha habido ninguna explicación, yo soy muy transparente con mi gente y ya hubiera salido a decirles en Instagram o en twitter lo que sucedió, pero yo estoy igual que ustedes, desconozco todo”, explicó el cantante.

MÁS: Remmy Valenzuela no se apachurra por comentarios de Pati Chapoy

Aunque su presencia en el panel de jueces del este reality fue duramente cuestionada por Pati Chapoy, quien no lo conocía, Remmy es uno de los artistas jóvenes más influyentes del regional mexicano, con más de dos billones de reproducciones en Spotity y YouTube y con una gran agenda de conciertos no solo en México sino en la Unión Americana, donde tiene un fandom muy numeroso, que lo estaba apoyando en este proyecto.

“No hubo explicaciones. Estuvo muy confusa la cosa y yo pienso que ellos son los que tiene que hablar, tanto los productores como TV Azteca, tiene mucha voz, aparte, les doy la primera piedra para que la tiren. En mi camerino, los productores me dijeron que “ahorita” hablaban conmigo y ya no me han vuelto a hablar”, comentó.

A pesar de esta mala experiencia con “La Academia”, el cantante asegura que su carrera no se detiene por no continuar en el reality.

“A mi público le dolió, hay mucha gente que está dolida en Sinaloa, soy un artista de mi tierra, hay mucha gente que está triste, pero mi carrera sigue en aumento, “La Academia” no es Remmy Valenzuela, llevo muchos años trabajando”, indicó.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/12/05/remmy-valenzuela-no-sabe-por-que-salio-de-la-academia/2619270001/