Para “El Divo de Linares”, no hay mayor homenaje, que el que le da el público llenando sus conciertos y disfrutando su canto. (Foto: Universal Music)

Con 60 años de trayectoria artística, Raphael está muy satisfecho de lo que ha logrado y de seguir disfrutando y dando lo mejor en todos los escenarios del mundo, a través de su privilegiada voz, que se mantiene intacta, por lo que asegura que no tiene planeado retirarse de los escenarios y si eso llega algún día, no lo hará de forma especial, se irá y ya, porque sabe que le causará un dolor y no está dispuesto.

“Siento un alegría inmensa, es mi sueño cumplido poder dedicarme a esta profesión que quiero, que amo, que es tan difícil, aunque a mí me ha sido tan fácil, pude realizarme en ella estando yo en perfectas condiciones, que eso es lo importante”, indicó.

“Me retiraré cuando me toque, cuando yo crea que es el momento, no haré giras de despedidas porque no podría soportarlo, estaría llorando todo el día, yo no estoy dispuesto a sufrir, el día que yo diga que esto se terminó, llamaré a la oficina y diré esto se terminó, y ustedes dirán: ¿en dónde se habrá metido, que no da la cara últimamente?”, lo que sí les puedo asegurar, es que yo me iré como vine, en perfectas condiciones”, indicó.

Raphael es una de las máximas figuras del canto a nivel mundial. (Foto: Universal Music)

Tras la muerte de José José y Camilo Sesto, el cantante expresó que no tiene nada que arreglar en su vida, como un testamento, ya que siempre ha tenido todo en orden, además no le interesaría que le hicieran homenajes ni nada, lo mejor, lo ha recibido en vida, de parte de su público, que le llena cada concierto que ofrece.

“Mi vida está muy ordenada, siempre ha estado y siempre lo va a estar “, indicó.

A sus 76 años de edad, Raphael es considerado una de las máximas estrellas de la canción mundial, actualmente promociona su álbum “RESinphónico”, un híbrido entre la música orquestal y la electrónica, que le ha permitido revisitar sus mayores éxitos.

A lo largo de su carrera, ha obtenido 335 Discos de Oro y 50 Discos de Platino obtenidos; así como un Disco de Uranio por las ventas de más de 50 millones de discos en todo el mundo. ‘Yo soy aquél’, ‘En Carne Viva’ o ‘Mi Gran Noche’ son algunos de sus grandes éxitos y que acumulan ventas y streamings millonarios.

Las fechas programadas para sus presentaciones en México son: 26 de febrero, Auditorio GNP, Puebla; 28 de febrero, Auditorio Nacional, Ciudad de México; 5 de marzo, Auditorio Citibanamex, Monterrey; 7 de marzo, Auditorio Telmex, Guadalajara.

