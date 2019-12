CLOSE

A través de sus conferencias y libros, ha enseñado al público a conectarse al dinero para tener una vida exitosa.

Jürgen Klaric desarrollará series para Netflix. (Foto: Cortesía)

Considerado como uno de los mejores especialistas en neuromarketing a nivel mundial, Jürgen Klaric ha logrado, a través de su libro “ Conéctate con el Dinero”, que la gente empiece abrir su mente a la riqueza.

“La verdadera riqueza empieza en la mente, la gente no tiene la capacidad de tener buena relación con el dinero, porque no les han enseñado cómo, y yo les enseño a tener una buena relación con el dinero. Lo primero que siempre me dicen, es: “nunca me hubiera imaginado qué tenía tanto miedo con el dinero” y es eso lo primero que se tiene que dejar a un lado, el miedo al dinero”, indicó Klaric.

Jürgen cuenta que cuando cursaba secundaria, lo llamaban “El niño dólar”, por el amor que le tenía al dinero, pero eso no fue suficiente para ser el hombre millonario que hoy en día es, ya que para ello tuvo que cambiar su mentalidad.

“En la secundaria me decían “El niño dólar” me la pasaba contando el dinero y todo el día contaba y contaba, pero me crié en una familia de clase media que estaba muy afectada por el significado del dinero, y poco a poco ellos fueron cambiando mi mentalidad y me di cuenta, a través del tiempo, que tenía miedos inconscientes sobre el dinero, me gustaba lo que compraba, pero no me gustaba lo que significaba, así que decidí cambiar mi mentalidad, creé una metodología que la implemente a personas cercanas y hoy la enseño por el mundo entero”, explicó.

Jürgen, quien recientemente visitó México, tiene entre sus proyecto para el próximo año, desarrollar series para Netflix , así como dedicarse a la investigación de la educación.

“El próximo allá tenemos filmación de series para Netflix, estamos terminando la construcción de nuestros estudios cinematográficos en Colombia para arrancar la producción de nuestras series, además de que me voy a dedicar a la investigación y al estudio de la educación cómo aprender más rápido, cómo enseñar a niños, la idea es que saque dos libros”, puntualizó.

