El cantante está de acuerdo en que los artistas utilicen el poder que les da la fama, para manifestarse y generar conciencia en el público

Beto Cuevas presentó su nuevo álbum Colateral en donde reversiona, junto a grandes invitados, temas que han sido éxitos en su carrera. (Foto: Warner Music)

El cantante chileno Beto Cuevas, expresó su apoyo para los artistas que se manifiestan y dan voz a muchas personas que son reprimidas, como fue el caso de su compatriota Mon Laferte, quien en la pasada entrega de los Latin Grammy, manifestó su repudio por la violencia que se ha generado en Chile.

“Sí, generó una sorpresa que ella se mostrara de esa manera, con un mensaje muy determinado, me parece que artísticamente eso es lo que hacemos los artistas, podemos expresarnos de tal manera, que nosotros elijamos si genera un debate y la gente empieza hablar al respecto de lo que ella hizo, en ese punto me parece que está cumpliendo su propósito, que es expresar algo y generar una decisión. En cuanto al mensaje es algo muy personal de ella, efectivamente están sucediendo cosas muy tristes en Chile”, indicó.

Portada de Colateral, nuevo álbum de Beto Cuevas. (Foto: Warner Music)

Beto presentó su nuevo álbum Colateral en donde reversiona, junto a grandes invitados, temas que han sido éxitos en su carrera.

Cuevas confesó que fue cuidadoso al momento de elegir a grandes amigos y cómplices en la música (María José, Leonardo de Lozanne, Ana Torroja), para no repetir la mala experiencia que tuvo hace algunos años con el rapero Flo Rida.

“Muchas veces se hacen colaboraciones y no siempre se hacen de una manera real y del corazón, a veces son por esa conveniencia discográfica. A mí me pasó con Flo Rida con la canción “Quiero Creer”, siempre quise encontrarme con él para contarle de que se trataba la canción, para que él hiciera su aporte, y no fue así, él mando una letra que nada tenía que ver con la canción, yo me enojé, pero bueno, al final dije “ok”. Eso me enseñó a nunca más hacer una colaboración con alguien que no la quiere hacer”, expresó.

