La heredera universal del único hijo de “Cantinflas”, asegura que va ganando en el proceso legal que ejercieron en su contra.

Tita enfrenta un proceso legal por una demanda de Eduardo Moreno Laparade, sobrino de “Cantinflas”. (Foto: La Voz)

Tita Marbez, viuda de Mario Moreno Ivanova, y heredera universal de todos su bienes, el principal y único: el nombre y la marca “Cantinflas”, aseguró que ganó la primera instancia de la demanda que interpuso en su contra Eduardo Moreno Laparade, quien pretende que ella (como heredera) le pague los gastos que generó la batalla legal que enfrentó con su primo durante 20 años.

“El señor (sobrino de “Cantinflas”) me demandó por 580 mil dólares, según esto, es de gasto de abogados, pero yo también tengo mis abogados, él tiene a los suyos y cada quien se agarró su papelito y efectivamente señores, la primera instancia la perdió él”, indicó la empresaria.

Sin embargo, en honor a la verdad, esto no significa que ella haya salido victoriosa, ya que el caso continúa, el juicio se tornará largo, hasta que ambos agoten todas las instancias que la ley les permita.

“El cuate es un cuate soberbio, y si yo me pongo soberbia a decir: “ya, ya gané” no es cierto, se fue a una segunda instancia, él tienes recursos y sabrá cómo y hasta dónde, mi paciencia y mi hígado a ver hasta dónde llegan”, indicó.

Por otra parte, en lo que se refiere a su negocio de explotar el nombre de “Cantinflas” en distintos proyectos, Tita señaló que el cierre de la feria de Chapultepec, le afectó, debido que no han podido sacar la mercancía que vendían a un lado del juego “Cantinflas presenta: La máquina del tiempo”, además, de que había una licencia que se estaba pagando por año.

“La Feria lo toma (el juego y la marca) en concesión por 15 años, a través de una empresa, que es la que me contrata a mí, yo firme el contrato de una licencia de uso de personajes, es decir, ellos iban a traer el juego de “Cantinflas”; el contrato conmigo era obligatorio por tres años y se iba a seguir hasta ocho años”.

Debido a que La Feria fue clausurada por las autoridades, y les fuera retirada la concesión de operación, luego de que una persona perdiera la vida en uno de los juegos, el proyecto de Tita en este lugar, se vino abajo.

“Tristemente, pasó el accidente del 28 de septiembre y para esta gente, que son los inversionistas, fue una inversión millonaria la que hicieron con el juego de “Cantinflas” y se suspendió los pagos, pero perdieron dinero, porque desarrollaron el juego. El precio de la licencia del juego sí, es por año, y sea abrió hace un año y medio en marzo 21, los inversionistas no recuperaron lo que invirtieron en un año y medio, no había una cláusula, porque nunca te imaginas que a los segundos parqueros más importantes de México, les fueran a quitar una concesión, no estaba estipulado, no hay pertenencias (ropa o zapatos de “Cantinflas”) hay mercancía, que estaban a un lado del juego, que no se ha podido sacar, vinieron dos peritos internacionales de la empresa que nos contrató a nosotros y no lo dejaron entrar”, puntualizó.

