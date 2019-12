CLOSE

La actriz negó que esté de romance con Yáñez, solo son buenos amigos.

Martha Julia dice que es muy amiga de Lalo Yáñez, pero jura que hace mucho no lo ve. (Foto: La Voz)

La actriz Martha Julia aclaró que no tiene ninguna relación sentimental con Eduardo Yáñez.

“Ay no, solo es chisme, es un compañero que quiero mucho y no lo he visto en mucho tiempo”, indicó.

Considera que los han relacionado porque se está repitiendo la telenovela Destilando amor en donde trabajaron.

“Yo creo porque están repitiendo las telenovelas, es parte de eso, está “Destilando Amor” y yo supongo que es por eso”, señaló.

La actriz se dijo feliz por su participación en la serie “El Club”, que está en Netflix.

“Me tiene muy emocionada y contenta, fueron unas grabaciones impresionantes, lo que aprendes de los melodramas a las series, es completamente distinto, es un aprendizaje impresionante”, puntualizó.

