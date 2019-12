CLOSE

Madre amorosa, Ana Bárbara ha dado prioridad al cuidado de sus 5 hijos, por encima de su carrera artística. (Foto: Cortesía)

Criada en la provincia mexicana, Ana Bárbara tenía muy arraigado el concepto de luchar por la familia unida, le ilusionó desde pequeña combinar un matrimonio estable y el cuidado de sus hijos con su carrera, y aunque le ha sido muy complicado lograrlo, confesó que el amor de sus hijos la ha ayudado a salir adelante y sobreponerse de las pérdidas, críticas y de distintos trastornos emocionales como la anorexia y la depresión.

“Si me muero el día de hoy, por favor, lo dicen en todos lados, si me muero hoy o mañana “luché hasta el final”. Yo no sé si soy la mejor mamá, pero por mis hijos mato”, señaló la cantante.

Ana Bárbara tiene tres hijos biológicos: Emiliano, José María y Jerónimo, fruto de tres relaciones distintas y dos hijos del corazón: Paula y Emilio, hijos de la fallecida Mariana Levy, a quienes ella crió como propios, dándoles, sobre todo, amor de madre, mismo que hoy los chicos, le corresponden totalmente.

Exitosa cantante y compositora, Ana Bárbara ha sido capaz de dejar la fama y el trabajo por atender al cien por ciento a sus hijos, a sus parejas, pero no ha podido ser correspondida en la misma medida, y ha tenido que luchar sola por ellos, por lo que conmovida, reconoció que en ocasiones, se ha sentido deprimida, sin embargo siempre busca la fuerza para salir adelante.

Recorre México y Estados Unidos con su gira Mi Revancha Tour, espectáculo con el que se presentará este 1 de diciembre en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. (Foto: Cortesía)

“He tenido mis episodios y salgo adelante, pero así, de la nada, no. Es más, cuando amanezco media depre, yo misma me pongo la pila, tengo un mecanismo de defensa para salir adelante”, comentó.

Reconoció que como a cualquier persona le puede pasar, ha tenido que enfrentar infidelidades de sus parejas.

“No los he visto con las manos en la masa, de que dices “lo encontré en el acto”, pero sí saber que hay alguien, ¡y ya te están haciendo de chivo los tamales”; eso está muy cañón y pues no me ha pasado sólo una vez, por lo menos me ha pasado como cinco”, reveló.

Con la fuerza que le dan sus hijos, y el amor que siempre le ha tenido a su carrera artística, llora lo que tiene que llorar por las adversidades, pero a otro día se levanta muy positiva, pensando en un día mejor.

“¿Cómo salgo del problema adelante? Yo lloro lo que tengo que llorar, me tiro al piso y luego, literal, como dice la canción: recojo los pedazos de mi alma y reestructuro mi vida y me reinvento”, puntualizó.

Ana Bárbara regresó este año a la música con su sencillo “Qué Poca”, que suma millones de reproducciones en distintas plataformas y recorre México y Estados Unidos con su gira Mi Revancha Tour, espectáculo con el que se presentará este 1 de diciembre en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

CONÓZCALA

Como una guerrera, Ana Bárbara ha luchado por combinar su carrera con su papel de madre. (Foto: La Voz)

Ana Bárbara

Nombre real: Altagracia Ugalde

Nació en San Luis Potosí

Tiene tres hijos biológicos: Emiliano Gallardo Ugalde,

José María Fernández Ugalde y Jerónimo Barba Ugalde

Estuvo casada con José María Fernández “El Pirru”

Paula y José Emilio Fernández, hijos de la desparecida Mariana Levy, la consideran su madre.

