La actriz reaccionó a la reciente boda de Jerry Bazúa, ex pareja de su hija Paulina Rubio.

Susana Dosamantes admira que su hija Paulina Rubio, sea una mujer autosuficiente, que trabaja incansablemente para mantener a sus hijos. (Foto: La Voz)

La actriz Susana Dosamantes le envió bendiciones a Jerry Bazúa, ex pareja de su hija Paulina Rubio, quien recientemente se supo, se casó hace unos meses.

“Que cada quien haga de su vida un papalote, ya está muy bigotón, que haga lo que quiera, que Dios lo bendiga y que sea muy feliz”, indicó.

Así como Jerry ya rehizo su vida, la actriz espera que su hija también encuentre al amor de su vida.

“Cómo cualquier mamá (espera lo mejor para su hija), además está muy guapa, es una triunfadora, es una buena mujer, cuida mucho a sus hijos, los mantiene”, comentó.

La actriz aseguró que tanto ella, como su hija, no se toman en serio todo lo que se habla de ellas, pues están acostumbradas.

“No me lo voy a tomar personal todo, porque en primer lugar, hay muchas cosas que no son reales, que no son ciertas, tampoco tengo suficientes datos de cada uno para hablarte y decirte: “oye, te equivocaste”, siempre hemos estado en medio del huracán y saben por qué, porque les gustamos mucho, porque quieren saber qué hacemos”, puntualizó.

