La actriz asegura que no tiene problemas con Baeva, por escenas candentes con Gabriel Soto.

Vanessa defiende la buena vibra que hay para trabajar en “Soltero con Hijas”, por lo que los chismes mal intencionados, no le importan, aunque jamás aceptará algo que no ha dicho o hecho. (Foto: La Voz)

Luego de que se dijera que Irina Baeva le había reclamado a Vanessa Guzmán por la cercanía que tiene con Gabriel Soto en la telenovela “Soltero con Hijas”, y que ella le contestara echándole en cara que ella le había “bajado” el marido a Geraldine Bazán, Vanessa aseguró que ella jamás escribió eso en sus redes sociales.

“No tengo nada qué decir, yo tengo mi cuenta muy clara, les pido que todos la sigan, que es @vanessaguzman con doble n, es muy fácil la forma de poder checar, de todo lo que yo escriba, me haré responsable, de lo que sea post, o reenvíe otra persona, yo no me haré responsable, no tengo nada que decir al respecto, yo voy a seguir defiendo el trabajo y la buena relación que existe y la buena vibra que hay dentro del proyecto”, señaló la protagonista de “Soltero con Hijas”.

Vanessa aclaró que no tiene que por qué pedir una disculpa a Irina, ya que nunca la ofendió.

“No tengo que pedir disculpas absolutamente de nada”, indicó.

Finalmente, pidió que se le cuestionara a Irina si estaba celosa de ella, debido a que ella únicamente va a hacer su trabajo.

“Yo no puedo saber qué piensen las demás personas, eso no lo puedo constatar, pregúntele a ella”, puntualizó.

