El integrante de Kabah sorprendido de que hayan trascendido problemas de la agrupación

Héctor "Apio" Quijano, integrante de Kabah, esperas una pronta solución a los problemas que enfrentan sus amigos de OV7 y regresen para las últimas fechas de 90’s Pop Tour. (Foto: La Voz)

Pese a que los integrantes de OV7, son casi hermanos, porque trabajan juntos desde hace 30 años, como en toda familia hay diferencias, solo que habían sido muy, muy discretos, por lo que a Héctor “Apio” Quijano, integrante de Kabah, le sorprendió que se hiciera pública la aparente ruptura de Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Oscar Schwebel y Érika Zaba con Ari Boroboy y su empresa Bobo Producciones, con la que estaban trabajando en la gira 90’s Pop Tour, que está por finalizar

“Por lo visto, Bobo empezó detonando la bomba, y ya después reaccionaron los OV7, creo que era es una situación que ya evidentemente llevaba un pasado en esto, y se tiene que respetar también al grupo, muchas veces hay problemas en los grupos y es natural, lo que no pensé es que fueran a llegar a ser tan públicos, que es lo que a mí me sorprendió. De un tiempo para acá, había momentos de tensión, pero honestamente no pensé que fuera a llegar a esto”, expresó el cantante.

“Apio” reveló que la noticia de que OV7 no estaría ya para los últimos conciertos de 90’s Pop Tour, sorprendió a todos los integrantes de Kabah, aunque confían en que exista un arreglo entre Bobo y los integrantes de OV7, porque como dijo, son una familia que puede superar cualquier problema.

“Ninguno de los 90’s nos esperábamos esta situación, nos cayó por sorpresa, totalmente, sin embargo, creo que estamos esperando que OV7 se integre nuevamente, es una probabilidad que sí regresen a la gira, el día de mañana (hoy) es cuando nos enteramos si sí o si no regresan”, indicó.

Sobre si es verdad que los problemas entre Bobo y OV7 fueron económicos, “Apio” aseguró desconocer las causas, ya que a Kabah, siempre le han pagado puntualmente lo acordado.

“Yo, honestamente, hablo por Kabah, y en Bobo Producciones han sido honestos, directos, cumplidores, no ha habido ninguna cuestión económica, nosotros tenemos muy buen trato con ellos”, puntualizó.

