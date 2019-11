CLOSE

Ante el trasplante de médula ósea al que será sometido Memo del Bosque, la actriz Vica Andrade escribió un mensaje en el que expresa su fe.

Memo del Bosque está casado con Vica Andrade con quien tiene tres hijos menores. Hoy enfrentan como familia, una dura batalla contra el cáncer que aqueja al productor (Foto: La Voz)

Ante el trasplante de médula ósea al que será sometido Memo del Bosque, su esposa Vica Andrade, expresó su fe en Dios, para que el productor pronto esté totalmente recuperado del cáncer que padece.

“He pasado muchas veces por el valle de la obscuridad y te puedo decir q es difícil estar allí y q tengo cicatrices q cuentan tantas historias q me han hecho crecer , pero ves, aun estoy aquí, más fuerte q nunca, y todo esto se debe a q he puesto mi confianza en aquel q me llamó y q su respaldo me prometió. Y nunca he estado sola, Dios nunca me ha abandonado, y si todavía estoy aquí es porque tengo su fuerza y si ves q he podido vencer, es porque lo he entregado todo y he reconocido q es ÉL quien tiene el Poder!!!”, escribió la actriz.

El productor, recientemente concedió diversas entrevistas en donde explicó cuál sería el procedimiento al cual se someterá y que lo tendrá aislado en un hospital por un mes.

A pesar de la incertidumbre, Memo del Bosque aseguró que confía que saldrá adelante y podrá pasar Navidad al lado de su familia.

El productor de series como “Nosotros los Guapos”, está casado con la ex conductora Vica Andrade, con quien tiene tres hijos (Coral, Luna y Luca).

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/11/22/vica-andrade-conmueve-con-mensaje-de-amor/4272246002/