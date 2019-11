CLOSE

Prefiere no hablar de los problemas que tiene con Frida Sofía, sin embargo, estaría dispuesta a defenderla

A Michelle Salas no le gustan los problemas, menos familiares. (Foto: La Voz)

Para Michelle Salas la familia está antes que nada, por lo que aunque tiene diferencias con Frida Sofía, estaría dispuesta a apoyarla ante cualquier situación adversa.

“Cómo familia. yo defendería a mi familia a capa y espada”, señaló la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas.

Michelle negó que sus problemas con Frida, sean derivados de que su bisabuela Silvia Pinal, ha dicho públicamente que ella (Michelle), es su consentida.

“Yo no creo que sea por eso, yo creo que son otras cosas personales de ella, que yo no me quiero meterme”, indicó.

Sobre la demanda que interpuso Aracely Arámbula en contra de su padre Luis Miguel por la manutención de sus hermanos, Michelle tampoco quiso opinar, porque aseguró no estar enterada de nada al respecto.

“Yo no me meto en las noticias, yo vengo a las alfombras y me entero de todo”, señaló.

