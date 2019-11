CLOSE

Niurka aseguró que a Juan Osorio, no le molestan los rumores acerca de la paternidad de Emilio

A Niurka le gusta poner las cosas en claro. (Foto: Televisa)

En honor a la honestidad que siempre la ha caracterizado, Niurka no se quedó callada ante los rumores que señalan a Bobby Larios como el padre de su hijo Emilio Osorio.

“Yo creo que fue un disparo que aventaron a ver si es chicle y pega. Entonces al que se le ocurrió (este chisme), tiene un cerebro así (pequeño), indicó la actriz y cantante.

Niurka aseguró que a Juan Osorio, no le molestan los rumores acerca de la paternidad de Emilio, pues él es muy seguro de sí mismo, y está más allá del bien y del mal, trabajando y triunfando como siempre, lo que a ella le da mucho orgullo.

“A Juan, en esta etapa de su carrera, le tiran mierda y les rebota, porque está triunfado tanto, que la mierda no le entra”, indicó.

Debido a la buena relación que ahora tiene con Juan, la actriz no dudó en expresar el deseo que siente por el productor, pese a que él tiene una pareja desde hace varios años.

“Yo no dije que voy a regresar con él, yo dije me lo voy a cog..., que es muy diferente cog.. que regresar. Yo se lo digo a Juan cada vez que hablamos. Yo no me canso de decirle que me lo voy a comer y bien”, puntualizó.

