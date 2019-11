CLOSE

La actriz Jessica Coch se abrió de capa y reveló que pasó un momento muy doloroso, cuando descubrió, después de divorciarse de Roberto Gómez Fernández, que la persona a la que le confiaba todo, terminó por estar a lado de su ex marido. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO- La actriz Jessica Coch se abrió de capa y reveló que pasó un momento muy doloroso, cuando descubrió, después de divorciarse de Roberto Gómez Fernández, que la persona a la que le confiaba todo, terminó por estar a lado de su ex marido, aunque no quiso dar a conocer el nombre de la susodicha.

Lo que sí señaló es que a su "mejor amiga" la conoció desde que tenía 17 años, cuando estudiaba la carrera de medicina, pero cuando no pasó el examen para la especialidad, le pidió apoyo a Jessica para conseguir trabajo, el cual consiguió con el novio de la Coch, Roberto Gómez Fernández, eso sí, dejándoles en claro a los dos que si algo pasaba, ella no quedaría en medio, pues ambos eran personas especiales para ella.

Lo que Jessica nunca se imaginó fue que su amiga terminaría enamorada de su pareja, sobre todo porque dicha persona fue la encargada de organizar la boda a la falta de tiempo de la ahora ex pareja.

"Entonces me divorcié y le llaman por teléfono a mi amiga Maite Perroni para decirle que ellos estaban en una relación, aunque todo esto ya fue después del divorcio.

No estoy diciendo que me fueron infieles ni mucho menos, espero. Empezaron a andar después y dije pues bueno, igual y por eso ya me dejó de hablar y se separó de mí. O sea que tomó más hacia Roberto que hacía a mí".

"Fue súper difícil para mí porque yo ya venía del divorcio y al mes me enteré de su relación. Lloré lo que nunca en la vida, estuve cuatro años sola y me daba miedo que alguien más me traicionara porque por lo menos para mí, los novios de mis amigas son intocables", apuntó Coch.

