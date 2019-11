CLOSE

El pasado jueves, la cantante protestó en la entrega del Grammy Latino, en donde, a su llegada, descubrió sus senos con la leyenda "En Chile torturan, violan y matan".

Mon Laferte atraviesa por una crisis emocional. Eso quedó demostrado. La intérprete se replantea aspectos de su vida, incluidos sus compromisos en la música, esto a raíz del conflicto social que hay en su natal Chile. (Foto: Agencia Reforma)

MONTERREY, NL.- Mon Laferte atraviesa por una crisis emocional. Eso quedó demostrado.

La intérprete se replantea aspectos de su vida, incluidos sus compromisos en la música, esto a raíz del conflicto social que hay en su natal Chile.

Incluso, compartió en sus redes sentirse muy mal mientras acudía a un evento en el hay que celebrar a la música. Laferte ganó en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa por su producción Norma.

El momento en el que se manifestó se veía venir. La cantante reveló días antes a Grupo REFORMA sentirse mal emocionalmente y comentó la posibilidad de hacer de lado algunos proyectos.

“Tengo un conflicto interno muy grande porque tengo que seguir trabajando. Un montón de personas depende de mi trabajo y tengo que seguir adelante” Mon Laferte, Cantante

"Hoy me replanteo todo, con toda honestidad digo que tengo esta entrevista para hablar de mi concierto y tengo todas las ganas de ir a cantarle a la gente, pero también de pronto siento que no tengo cara de subir a promocionar mi trabajo en redes sociales cuando en Chile están matando gente", comentó antes de su partida a la entrega del Grammy.

El país sudamericano está en caos desde el 18 de octubre, esto debido a la inconformidad de la gente por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Afirmó que hoy no le encuentra sentido incluso a lanzar nueva música si su país y Latinoamérica sufren de injusticia social.

Ya había vivido otras crisis, laborales y familiares, pero nunca como la que está pasando Chile y que la tiene contrariada.

"Me fui a Chile (hace días) un poco sin saber qué hacer porque me sentía de brazos cruzados estando acá, viendo a mi familia y amistades pasándolo muy mal. Llevé un poco de información a la gente a través de un grupo de músicos que nos juntamos", contó la creadora del éxito "Tu Falta de Querer".

"La excusa fue la música, pero con la ayuda de psicólogos y abogados, visitamos los barrios más pobres porque justamente son los que salen más perjudicados y no tienen acceso a la información rápida".

Durante su estancia en su tierra, pudo ver el miedo que inundó a su madre al recordar el golpe militar ocurrido en 1973.

La cantante sabe que la música tiene el poder de acercar a las personas; sin embargo, lo que está ocurriendo en Chile es más grande y eso la hace sentir impotente.

"Quiero regresar, ya cancelé una gira por Europa porque no me sentía en paz. No sé si ayudo tanto, pero mi alma queda en paz estando allá, con la gente que me pueda necesitar o simplemente estar con mi familia".

A pesar de ello, planea seguir con sus presentaciones ya pactadas en el País, como la que dará el próximo 29 de noviembre en la Arena Monterrey y el 18 de enero en el Palacio de los Deportes de CDMX, donde actuará con su gira Norma.

