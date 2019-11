CLOSE

El actor lamentó la falta de trabajo y que solo le ofrezcan papeles relacionados al narcotráfico

Juan Ignacio Aranda desea hacer buenos personajes en televisión y cine. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

El actor Juan Ignacio Aranda, lamentó que no le ofrezcan buenos papeles para interpretar en televisión , ya que todos los proyectos que le han ofrecido recientemente, están relacionados al narcotráfico.

“Ojalá me llamaran para hacer cine o hacer buena televisión, te ofrecen cada cosa, una vez más el narco corrupto, y ya no, ya lo hice, otra temática por favor”, pidió el actor.

Juan Ignacio expresó que debido a que solo le ofrecen interpretar estos personajes, y está en espera de algo distinto, no tiene trabajo.

“Estoy desempleado, propuestas no me faltan, pero ya no es momento de hacer cualquier cosa, ni de aceptar cualquier invitación”, indicó.

Explicó que el motivo por el cual aceptó formar parte de la serie “El Dragón”, en donde dio vida a un hombre relacionado con el narcotráfico, fue precisamente, debido al desempleo que hay.

“No me llamaban y lo tuve que aceptar, no es mi ideal, pero ya estoy esperando un buen personaje, una buena oportunidad”, indicó.

