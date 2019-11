CLOSE

Chiquis asegura que aunque se meta en problemas, ella nunca va a permitir una injusticia o un acto discriminatorio, como el que cometió Frida Sofía con Lupe. (Foto: NBC Universo)

Luego de la pelea que protagonizarán “Chiquis” Rivera y Frida Sofía en un restaurante, la hija de Jenni Rivera pidió que ya no se le dé más publicidad a la hija de Alejandra Guzmán, porque además de grosera, solo quiere publicidad a costa de la gente que sí trabaja.

“Ya basta con darles tanta atención a gente que es lo único que busca, ¡ATENCIÓN! A costa de gente que se anda partiendo la madre trabajando”, escribió la hija de Jenni Rivera, en sus redes sociales.

“Chiquis” aclaró que la discusión se dio, porque Frida discriminó a Lupe Esparza, líder de Bronco, y eso no lo puede permitir.

“Los dilemas en los que me he metido, desafortunadamente son por defender a otra gente. Simplemente porque no me gustan las injusticias, y porque soy una persona muy sincera y transparente”, indicó.

Reiteró que siempre que vea injusticias, no se quedará callada.

“Si veo algo que es injusto, mala onda o que no se vale, voy a decir algo. Siempre con mucho respeto, pero con la neta. Si otra “gente” se ofende, pues allá ellos”, puntualizó.

