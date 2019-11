CLOSE

Remmy Valenzuela, es actualmente uno de los intérpretes jóvenes más exitosos del regional mexicano, por lo que su participación como juez de “La Academia”, es justa. (Foto: Universal Music)

Luego de Pati Chapoy asegurará en el programa “Ventaneando”, que no conocía a Remmy Valenzuela, a quien llamó “El Niño del Sombrero”, el cantante le respondió a la periodista, que quizá “ella es de otra época”.

“No sé cuánto Discos de Oro tenga Pati o cuántos de Platino, yo tengo 2 billones de reproducción en YouTube, y en Spotify. No soy Pedro Infante, a la mejor, para gustarle, creo que está un poquito pasada de moda. Somos nuevos, somos millennials, somos jóvenes, traemos modas, arrastramos gente y son épocas”, expresó el cantante.

Aunque muy joven, debido a su éxito, que le ha dado gran exposición, Remmy asegura que está acostumbrados a las buenas y malas críticas, a las que ignora si son con mala intención, como el de Pati.

“Hemos venido a cambiar cosas, hay gente a la que le va a gustar, hay gente a la que no, pero lo hacemos con el corazón. Hay cosas que me avalan. Así es la vida, todo el mundo se fija en lo malo. Siempre mi carrera ha sido en contracorriente, entonces a la mejor estar en un reality no fue gustoso para mucha gente, algunos dicen “no la va a hacer”, pero muchos me apoyan”, indicó.

El cantante reiteró que su trabajo habla por él, por lo que no se apachurra con los comentarios mal intencionados.

“Yo lo he ido demostrando con mi trabajo, no sé si ella haya llenado un palenque, yo los lleno cada fin de semana y no cualquiera, hay muchos artistas del regional mexicano que no los llenan. Sus comentarios no van a lograr que yo me apachurre, si yo estoy ahí, es como un juez, para yo compartir mi experiencia”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/11/14/remmy-valenzuela-responde-fuerte-pati-chapoy/4192781002/