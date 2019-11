CLOSE

Para la actriz Mayra Hermosillo, fue una decisión difícil ser parte de “Narcos”.

Jess Moore Co-directora de la serie Narcos, Mayra Hermosillo, Teresa Ruiz, Paulina Gaitan y Rodrigo Murray. (Foto: Cortesía A&E)

A pesar de que en los últimos años se han criticado las historia que retratan a los grandes narcotraficantes, para los actores de “Narcos”, esta serie, que consta de cinco temporadas, simplemente retrata hechos reales, sin glorificar a sus personajes.

“Hay un sentimiento encontrado, me parece que es una producción fuera de serie, uno la ve y se engancha, estás al borde del asiento, pero me lastima que está basada en hechos reales. Me gustaría contar historias distintas; estoy orgulloso de contarla, pero existe ese sinsabor, de que ese es el mundo en que nos toca vivir. Es una ficción basada en hechos reales”, expresó Rodrigo Murray.

En la presentación de “Narcos” por A&E, estuvieron Luis Guzmán, Juan Pablo Raba, Manolo Cardona, Paulina Gaitán, Teresa Ruiz, José María Yazpik, Mariana Treviño y Mayra Hermosillo. (Foto: Cortesía A&E)

“Se me hacía una serie imposible para mí y cuando me dijeron que me quedé, me congelé. Luego venía el dilema de que esto está pasando en nuestro país, yo soy de Torreón y cuando me vine a la Ciudad de México, estaba el narco en su esplendor, muchos amigos de mi edad fallecieron allá, entonces, para mí, era entender (el problema del narcotráfico) desde el lado humano, algo que no he vivido", señaló.

La serie “Narcos” que habla de la lucha contra el narcotráfico y los personajes emblemáticos de este negocio se transmitirá completa (sus cinco temporadas, de forma continua) por A&E a partir del lunes 25 de noviembre.

La presentación contó con la destacada presencia de gran parte del elenco conformado por Luis Guzmán, Juan Pablo Raba, Manolo Cardona, Paulina Gaitán, Teresa Ruiz, José María Yazpik, Mariana Treviño y Mayra Hermosillo; mientras que sus protagonistas Wagner Mura y Diego Luna, estuvieron presentes a través de un saludo grabado.

