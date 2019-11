CLOSE

La cantante asegura que aunque ha recaído en la anorexia, siempre ha logrado salir adelante.

Ana Bárbara asegura que la atención médica puntual, en cualquier trastorno, es fundamental para superarlo, sin embargo, este debe ser diario, sin bajar nunca la guardia, o creer que ya se está curado. (Foto: La Voz)

Con la fuerza de ganar diariamente la lucha a la anorexia, que padeció desde niña, Ana Bárbara habló abiertamente del tema, que asegura, “maneja súper bien”.

“No es una enfermedad, que digas: “ya me recuperé para siempre”, porque por las terapias, por lo que he visto, es muy parecido a la frase famosa de alcohólicos anónimos: “solo por hoy”, de hecho”, señaló la cantante, quien promociona “Mi Revancha Tour”.

Ana segura que este trastorno, no respeta género o edad y puede llegar en cualquier circunstancia.

“En la anorexia puede caer un hombre, una mujer, incluso en medio de un embarazo, a mí me pasó, hoy estoy bien, manejo súper bien mi problema del trastorno”.

Durante uno de sus embarazos, Ana Bárbara reveló que recayó, pero inmediatamente acudió a terapia para salir adelante.

“Yo tuve una recaída, pero en cuanto me di cuenta, me fui a atender, tanto con el pediatra del bebé, con mi ginecólogo, mi loquero y todo, me metí a un tratamiento y logré sacar adelante a mis hijos y hasta pecho le di a mi hijo”, indicó.

La cantante, además de estar concentrada en su gira, confirmó que su actividad como autor sigue fluyendo y trabaja en un dueto con Belinda.

“Hay la posibilidad, lo hemos platicado, ella me encanta, se me hace súper talentosa, con gran angelote y tengo los temas perfectos para la persona perfecta, de hecho, la canción ya está, solo falta que nos metamos a grabarlo. El tema es de amor pero es muy dulce, tipo “Lo Busqué”, más ligero, como que de desamor, no se me ocurre para ella”, comentó.

