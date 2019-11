CLOSE

La cantante aseguró que no le molesta lo que Alfredo Adame hable de su familia, ya que gracias a eso, ella tiene más trabajo

Rocío Banquells presentó lo que será su nuevo espectáculo “Ocrilú”, para lo cual, como toda una actriz, se transformó en una drag queen. (Foto: La Voz)

Debido a las declaraciones que ha hecho Alfredo Adame en contra de Rocío Banquells y su familia, ella aseguró que no le incomoda lo que diga el actor.

“Cada vez que habla, me salen fechas para cantar, entonces lo bendigo, le agradezco que Dios le siga dando boca para que siga hablando mal de mi familia”, señaló la actriz y cantante.

A diferencia de Adame, la cantante explicó que ella no necesita de escándalos para convocar a la prensa, ya que siempre ha tenido una carrera productiva.

“No sé quién es Alfredo Adame, ni me interesa, ahorita estoy en esto (trabajando), soy una persona productiva, tengo 48 años de carrera, a mi nadie me ha regalado nada, he tenido las mejores disqueras de los 80 a mis pies .

Tengo un don divino que solo me lo da Dios. Tú crees que yo me voy a preocupar porque ese personaje sigue hablando mierda, que siga hablando mierda”, indicó.

La cantante presentó lo que será su nuevo espectáculo “Ocrilú”, para lo cual, como toda una actriz, se transformó en una drag queen.

“Yo no necesito vestirme como Drag Queen para lograr una nota, tampoco me voy a colgar de la fama de las Drags. A este personaje que habla mal de mí, le mando muchas bendiciones, ojalá esté bien”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/11/12/rocio-banquells-alfredo-adame-publicidad-escandalos/2578797001/