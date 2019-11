CLOSE

Frida, espera en algún momento encontrarse con Chiquis y hablar con ella.

Frida no para de pelear con quien se le cruce en el camino. (Foto: La Voz)

Tras el pleito que protagonizaron Frida Sofía y "Chiquis" Rivera, en un restaurante después de la entrega los premios de la radio, la hija de Alejandra Guzmán volvió arremeter contra de Chiquis Rivera y le dice que espera que cuando se vuelvan a ver, hablen.

“Qué noticia tan pendeja, cómo voy a estar peleando que por insultar al señor de El bronco no sé qué, sorry, no sabía quién era en realidad pero nunca lo traté mal. Esa vieja (Chiquis) no creo que me estaba o lo estaba defendiendo, nada más gritándome “You little fucking bitch”. y no sé qué, “perrita'", comentó Frida.

Lamentó que "Chiquis" no la hubiera enfrentado y que se escondiera detrás de las personas que trabajan para ella.

“Detrás de todos su criados y les digo criados porque les dice amiguitos. Sus amiguitos son sus criados, entonces qué chingón esconderte, me entiendes, pocos huevos", indicó.

“Cuando te vuelva a ver, a ver si podemos hablar", comentó.

