CLOSE

El youtuber e incipiente actor desea que se haga una segunda temporada de la serie de Luis Miguel

Juanpa asegura que Luismi es relajado y humilde, un tipazo. (Foto: La Voz)

Tras haber debutado en la actuación con la serie de Luis Miguel, el youtuber Juanpa Zurita espera que se haga una segunda temporada.

“Para ser mi primer proyecto actuando, fui muy suertudo, hay tantos actores que están en mil proyectos y no todos pegan, simplemente estoy agradecido y con ganas de que suceda la segunda temporada, para poder ofrecer todavía más de mí”, indicó.

Para poder interpretar a Alejandro Basteri, el actor recordó que pudo hablar con el hermano de Luis Miguel.

“Pude conocer a Alex, gran tipo y me ayudó muy bien a definir cuál era el carril que tanto podía improvisar, y siempre estuvo dispuesto, siempre estuvo abierto, porque no es lo mismo interpretar a alguien que no existe, a alguien que sí existe”, señaló.

Juanpa también pudo conocer a Luis Miguel, a quien describe como un hombre humilde.

“Es un tipazo, relajado, humilde, estaba muy contento con la serie, estaba feliz”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/11/11/juanpa-zurita-espera-segunda-temporada-de-la-serie-de-luis-miguel/2565555001/